Los emprendedores animan la economía comarcal con la apertura de negocios

El avance de la desescalada motivó una progresión en la reapertura de establecimientos en las últimas semanas, tanto de nueva creación como la reocupación de locales cuyo funcionamiento quedó truncado por la pandemia y que retoman la actividad.

El movimiento es notorio en las localidades más pobladas de la comarca. Ribadeo, Viveiro y Foz registran el mayor número de iniciativas.

La ribadense calle Rodríguez Murias tomó brío con la llegada de Florentino, quien apostó por la zona comercial con más movimiento, dado que recibe mucha clientela de la vecina Asturias.

Ese tirón tampoco pasó desapercibido para la gerencia de Babylon, que tiene a Lorena Calleja Díaz de encargada. Los dueños dejaron de lado el negocio de golosinas para decantarse por la moda. La experiencia en su otra tienda textil inclinó la balanza: ''Se fue retrasando hasta que decayó el estado de alarma, haya más o menos ventas las familias que dependemos de estas tiendas necesitamos salir adelante''.

La responsable de este negocio indica que necesitaban ''coger aire, porque luego viene el invierno, aunque tengamos miedo viendo lo que está pasando. Los que tenemos negocio tenemos la preocupación por quien está con un ansia desbocada y necesidad de volver a la situación anterior, pero no entiende que puede perjudicar a todos si no se hacen las cosas con cabeza. El eslogan de sentidiño es muy bueno, por el día podemos andar todos con mascarilla, pero si por la noche nos relajamos con una copa va todo al traste''.

INQUIETUD. La inquietud por pasar el verano al ver el aumento de contagios y que esto provoque un frenazo está presente, a la vez que son conscientes de que ''no podemos contar con la Administración, las castañas del fuego tenemos que sacarlas nosotros, la gente reactiva la economía, necesitamos emprender para salir adelante'', subrayan.

La oferta de Babylon incluye ropa de hombre y mujer, así como complementos y detalles para regalo, todo a un coste asequible. Siguen las tendencias que marcan conocidas instagramers incorporando dichos artículos, lo que resulta del gusto de su clientela que tiene dificultades para conseguirlas en otros sitios: ''Localizamos las prendas que compran ellas y la gente ve el trabajo, que investigamos lo que se lleva''.

Los responsables de esta tienda consideran que ''a los negocios hay que ponerles corazón, hacer algo bonito, acogedor, especial y diferente para atraer al público''.

Ribadeo registró además la apertura de una farmacia en Fernández Cardoso, una fisioterapeuta en Pintor Fierros, el gimnasio Origen en Moreno Ulloa o el bar El Holandés, unos diez negocios en el último mes. Y está prevista la de Juanchi"s Burguer.

Foz por su parte sumó la Mercería Vera, el centro de estética Hillene Nails o la tienda de moda Isla, amén de la reapertura de los bares A Ribeira y La Farola.

En el centro. Mondoñedo también acoge novedades, como el local de licores y aceites esenciales de Miratu, en la plaza de abastos; un nuevo alfarero en Os Muíños, la tetería O Recanto de María y la tienda de regalos Yo Soy.

El Bristo Bar Balsa trata de aprovechar en Viveiro las ganas de gente de olvidaa la pandemia y de salir después del confinamiento

La gerente de esta es Virginia Elisabeth Torres Andrada, natural de Uruguay. La casualidad hizo que recalase en la ciudad mindoniense: ''Teníamos ganas de montar un pequeño negocio, la inmobiliaria me ofreció el local y me dijo que era una buena zona''.

VIRGINIA

Virginia indica que decidieron ''poner una tienda de regalos y artesanía, y algunas prendas, que gustaron y empecé a traer ropa. El objetivo es mantenerla, por eso no aceptamos las ayudas de la Xunta, ya que si no va bien te obliga a continuar unos años''. Ya tiene clientes de la localidad y el entorno, y ahora también los de paso.

Variedad. En este tiempo también nacieron o se reformaron negocios en Viveiro, donde se estrenó el estudio de tatuajes All Black Viveiro y se reubica el de Viveiro Tatto, a los que sumó el centro de estética de Lorena Berdeal, retomó actividad el bar O Braseiro y La Plata pasó a ser Bistro Bar Balsa. Además se preparan para abrir una heladería y una pizzería.

María Pal se puso al frente de O Braseiro. Con once años de experiencia en el sector, estaba en paro y le surgió la oportunidad: ''Me dije vamos a intentarlo, a ver que tal nos va en estas circunstancias''.

Piensa que ''hay que ser decidido y tener las cosas muy claras, si no nos arriesgamos no sabemos si perdemos o ganamos''. Por ahora funciona como bar, con bizcocho casero con los cafés, pinchos a la hora de los vinos y una tapa caliente o fría.

Ahora atiende el local sola, de siete y media de la mañana a una de la madrugada, pero busca personal ''con ganas de trabajar'' e indica que la gerencia supone ''más dolor de cabeza, pero el trabajo es el mismo''.

Las propietarias del local se lo ofrecieron. ''Sabían que soy una currante y me dijeron que en vez de trabajar para los demás, que trabaje para mi''.

Cree que sería más fácil de hallar personal ''pero ahora no hay, y mientras tengo que estar aquí porque el local tiene que funcionar y hay que ser fieles a los clientes'', subraya.

AIRE RENOVADO. El sector hostelero vivariense incorporó además el Bistro Bar Balsa, regentado por Francisco Balsa, natural de Puerto Rico y con familia en Ourol. ''Llevaba un año sin un trabajo estable, vi el letrero Se alquila, pregunté, me reuní con mi padre a ver que se podía hacer, ya que los trabajos están un poco difíciles de conseguir por la pandemia, y pensé que era una buena oportunidad para abrir un negocio porque todo el mundo tiene ansias de salir después del confinamiento, creo que es una buena forma de borrar las cosas que están pasando''.

Pensó en ''algo refrescante, nuevo y diferente''. Con la nueva decoración le aportó un aspecto cálido y claridad. Cree que la ubicación en la calle más transitada es un plus.

Le gusta la arquitectura en piedra del centro, aunque reconoce que ''la elección fue una coincidencia''. Balsa no es un recién llegado, pues estudió Hostelería en la Universidad del Este al tiempo que trabajaba en varios hoteles. Se especializó como chef y después emigró a Londres.

Ahora está enfocado en la gerencia y quiere retomar la cocina ''cuando me sienta cómodo'', pero antes prevé sustituir la actual eléctrica por una de gas. Su intención es dar comidas a medio plazo, en breve ofrecerá tapas a dos euros y raciones pequeñas, como minipizzas para compartir, a cinco.

La comida saludable y las porciones reducidas son el enfoque de este bistro, que prima la comida natural con productos de la huerta local. De hecho, prevé cultivar en la suya de Mosende (Ourol) para ofrecer en los platos del local.

''Quiero seguir creciendo, traer cosas nuevas, ahora solo tengo comida española, desayunos, con tortilla o tostas, pincho caliente y frío con los vinos, y bocadillos que también aumentarán''. Las mañanas son de cafetería, con un café con sabor distintivo que también preparan para llevar, pero en las tardes triunfan más los vinos que la cerveza.

Atienden el bistro, que cierra de tres a cinco de la tarde, una cocinera y una camarera, con su apoyo. ''Quiero dar un buen servicio sin que haya que estar corriendo. Ahora anoto recomendaciones del público para tenerlo contento'', señala. De momento, la acogida ha sido buena.

Los CCA mariñanos detectan un incremento del interés comercial

Las zonas comerciales situadas en el centro de las principales localidades son los puntos que despiertan mayor interés en las principales localidades.

El gerente de Acisa Ribadeo, Jesús Pérez Prada, considera que la creciente instalación de negocios de diferente tipo en la villa es ''síntoma de buena salud económica en la época en que vivimos. Ribadeo es cabeza de comarca y eso se nota, su situación privilegiada nos hace estar muy presentes en el mapa de empresas y de emprendedores, y para Acisa es un orgullo''.

El colectivo puso en marcha por ello hace unas semanas una campaña de captación de socios que ya está dando frutos con algún alta. Pérez destaca el interés que muestran las marcas que eligieron la localidad como un signo ''de la calidad que tiene Ribadeo para un empresario, pues ven potencial de negocio y eso genera puestos de trabajo y actividad'', amén de incidir en el crecimiento de la economía local.

También el presidente del CCAAcia de Foz, José Carlos Paleo, expresa satisfacción por la apertura de nuevos establecimientos en la localidad. ''Dende xuño está reactivándose todo, co avance da desescalada, xa que os empresarios do comercio e da hostalería queren aproveitar o verán''.

Paleo considera que el interés por abrir nuevos negocios y ampliar la oferta ''incrementouse de xeito notable, con algún tamén no eido da saúde. No que vai de ano deberon abrir 15 negocios, que é moito para os momentos nos que estamos. Ademais do emprego que crean, a reactivación é visible e supón un aumento do interese comercial'', subraya.

La gerente del Centro Comercial Histórico de Viveiro (CCHV), Isabel Méndez, detecta igualmente un incremento del movimiento en el centro vivariense, donde están previstas nuevas aperturas. ''Los locales se están ocupando, nos preguntan por locales vacíos y precios de alquileres''.

Además, piensa que con la pandemia ''se valora más salir a pasear, tomar un café o una caña y hacer las compras, sin tener que perder tiempo en coger el coche para ir a un área comercial de una gran ciudad, hubo un cambio de tendencia en el comportamiento del consumidor con respecto a eso''.

Méndez recalca ''el esfuerzo sobrehumano del comercio local por adaptarse a las nuevas tendencias, con digitalización y mayor profesionalización de sus servicios, los emprendedores tienen la lección aprendida y el comercio local está cogiendo fuerza''.

Un segundo local de tatuajes en Viveiro

El estudio de tatuajes All Black Viveiro es fruto del confinamiento. Su responsable, Iván Fernández Ferro, retomó con fuerza la afición al dibujo en ese periodo, lo que impulsó este proyecto. ''Teño sorte, estou tendo moita xente, agora queren plasmar calquera data importante cunha tatuaxe, estou moi contento'', comenta.



Los escollos



Lo más difícil fue hallar un local que se adaptase a los precios que barajaba. ''Preferíao na rúa principal e tiven sorte, cheguei a un acordo''. Otro escollo fue el papeleo: ''Saber que cousas son obrigatorias a nivel hixiénico e demais'', dice.