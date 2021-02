Empleadas de las escuelas infantiles del Consorcio, de huelga este jueves

Las empleadas de las seis escuelas infantiles de la comarca dependientes del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar se sumarán este jueves a la huelga contra la Oferta Pública de Empleo (Ope) abierta convocada por la Xunta al considerar que peligran sus puestos de trabajo. El paro será de ocho a once de la mañana, aunque la actividad se mantendrá al fijarse unos servicios mínimos.

El paro de este jueves, que se repetirá todas las semanas, es continuidad del iniciado el pasado día 18 en todos los centros dependientes del Consorcio, que además de escuelas públicas afectan a residencias de mayores, centros de día y otras dependencias gestionadas desde el Consorcio, dependiente de la Consellería de Política Social.

En el caso de la comarca, al centro de día ribadense se suman las seis guarderías que forman parte de este organismo: las dos de Burela, una de Foz y los centros de Alfoz, O Valadouro y Mondoñedo. En todos ellos se colgaron pancartas alusivas a su situación en el exterior de los edificios, con el fin de dar difusión a la situación a la que se encuentran.

Una de las trabajadoras de uno de estos centros infantiles explicaba que la huelga del pasado jueves "tivo unha alta porcentaxe de participación" y valoró de forma positiva el apoyo recibido por parte de las familias.

Las movilizaciones, convocadas por el sindicato CNT, van enfocadas a reclamar la estabilidad de los puestos de trabajo, al considerar que la Ope abierta no garantiza la antigüedad y experiencia de las trabajadoras.

La Xunta trabaja para que estos méritos computen en un cuarenta por ciento en el resultado de la nota en la fase de concurso, pero los trabajadores se quejan que es preceptivo aprobar el examen previo a esta valoración, que es lo que rechazan al considerar que no supone un proceso de estabilización. En algunos casos, se trata de personas que llevan más de una década en el mismo puesto y que, alegan desde la comarca, no está en las mismas condiciones para estudiar que las personas que no están trabajando. En este sentido, desde la CNT ponen en valor el trabajo de las personas que están cuidando a los mayores durante la pandemia.

El Gobierno gallego recuerda que la Ope se enmarca en el compromiso adquirido con UGT, CIG y CC.OO. para la consolidación y estabilización del empleo público en la comunidad.