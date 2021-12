EL PASADO domingo el Pescados Rubén Burela FS volvió a escribir otra página de oro en su historia con la consecución de la Futsal Women’s European Champions en Lugo. Ganaron en la final al Futsal Pescara por 6-0 y uno de los artífices de triunfo fue su técnico, Iván Cao, ‘Lucas’ (Cangas de Foz, 1982), que tras estar cuatro años a la sombra de Julio Delgado esta temporada cogió las riendas del equipo.

Empezamos repasando su biografía. Usted de pequeñito, ¿a qué jugaba?

Siempre me gustó el fútbol y el fútbol sala. Alfredo Veiga hizo un equipo en el colegio Fondo Nois e íbamos los seis en su coche a jugar una liga escolar. Tras jugar en cadete fui al Burela FS con Bruno de Nois, y ahí estuvimos hasta juveniles.

¿Qué pasó cuando llegó a sénior?

Pues que yo no daba el nivel para estar ahí. Entonces Pardeiro me ofreció estar de utillero en el Cefire y ahí empecé. Luego entrené a los juveniles, yo con 20 años y ellos con 17 o 18, poca diferencia.

¿Pero no se le quedó la espinita clavada de haber jugado más al fútbol sala?

No. Por aquel entonces lo pasaba muy bien con Pardeiro, Juan Palmeiro, Suso Rey, Julio Delgado... También me saqué los cursos de entrenador.

Y más tarde cogió las riendas del primer equipo femenino.

Sí. En esa primera época estuve dos años y medio, donde ganamos una Liga, una Supercopa y una Copa Xunta. Luego decidí apartarme, porque necesitaba estar más tranquilo, no viajar tanto, y fue cuando entonces hice de segundo de Julio Delgado.

Y este verano, ¿por qué volvió a coger las riendas del primer equipo?

Julio decidió no seguir al frente del equipo y me lo ofrecieron a mí. Y me apetecía otra vez este reto, volver a sentir ser primer entrenador. Es algo muy exigente, pero muy bonito a la vez y sobre todo teniendo un equipo del nivel del Burela FSF.

Usted tuvo que dirigir la temporada pasada al equipo en la Copa de la Reina por el positivo por covid- 19 de Julio Delgado. Allí ejerció de primer entrenador y se vio en el primer plano. ¿Le influyó esa experiencia a la hora de aceptar la propuesta del club?

La verdad es que algo sí que influyó. Me gustó estar ahí, y cuando me lo ofrecieron dije que sí. Me sentí cómodo en esa Copa de la Reina que ganamos.

¿Siente mucha presión al entrenar a un equipo que aspira a ganarlo todo?

La exigencia es máxima. Tú date cuenta que sábado tras sábado no solo tenemos que ganar, sino que tenemos que agradar, hacer un buen juego, y eso es muy exigente en cualquier club y en cualquier deporte.

Y es distinto entrenar a chicos y a chicas?

Hay diferencia. Nosotros somos más simples, nos dicen una cosa y no la pensamos. Las chicas son más complejas. Hay que medir mucho las palabras, porque lo analizan todo, por qué dije esto, por qué dije aquello.

¿Tenía confianza en el equipo cuando llegaron a la Futsal Women´s European Champions?

La verdad es que al equipo no le había visto como lo esperaba. Nos faltaban muchas cosas y había cierta incertidumbre. En Liga no estábamos compitiendo como deberíamos competir y en este torneo dimos el paso que faltaba. El equipo estuvo muy serio, apenas cometieron errores ni faltas de concentración. A nivel defensivo estuvimos de lujo (16 goles a favor y 0 en contra en todo el torneo). Imagínate que aguantamos con la portería a cero jugando el equipo contrario 45 minutos de portera jugadora (Normanockva).

Pero entonces reconoce que llegó con incertidumbre al torneo, ¿no?

Sí, sí. Porque lo que hacíamos en Liga nos llegaba para ganar, pero va a llegar un día que no nos llegue, y yo siempre les pido más, porque sé que lo pueden hacer mucho mejor, y a veces bajan los brazos.

¿En quién pensó cuando se levantó el título europeo?

Pues sobre todo en dos personas que son muy importantes para mí, y que fueron los artífices de que yo estuviera aquí. Son David Mariña, el fisioterapeuta, y Pablo Villar, el preparador físico. Son dos personas que me animaron mucho a coger el equipo y cuando se cumplió el objetivo me acordé de ellos.

Vaya maratón de partidos que están teniendo.

Sí, jugamos tres partidos seguidos en el torneo, el lunes contra Marín en Liga que ganamos, el miércoles la Copa de la Reina contra Rodiles que también ganamos , y ahora este fin de semana viajamos a Málaga para jugar con el Torcal.

Imagino que para estar en un puesto como es t e contará con la complicidad de la familia.

Está claro. Mi familia es mi vida y ellos buscan mi felicidad. Yo me aparté hace cinco años por estar más con ellos. Ahora mi niña va a cumplir 3 años, y me apetecía pasar más tiempo con ella, pero ellas saben que es mi pasión y me apoyan.

¿Cómo lo hace para compatibilizar su puesto de entrenador con el de técnico de deportes?

Ahí tengo la suerte de contar con la inestimable ayuda de Ramiro, el concejal de deportes, que me ayuda en todo. Porque entre familia, trabajo y fútbol sala necesitaría doce horas más al día. También me gustaría practicar más mis hobbies, pero aposté por el fútbol sala.

¿Y cuáles son sus hobbies?

La bicicleta. Me encanta salir y desconectar. En los viajes la llevamos en el autobús. Y también juego con los veteranos del Burela. Para mí la vida sin deporte sería triste, vacía, lo necesito.

¿Está contento con los fichajes de esta temporada?

A nivel deportivo no me puedo quejar nada. Han sido un gran acierto los fichajes, porque necesitábamos jugadoras con desequilibrio y tanto Irene Samper como Emilly tienen esa característica.

¿Se ha adaptado bien Emilly?

Muy bien. Tiene una gran personalidad y hace grupo. Podría parecer fácil porque tiene aquí a compatriotas, pero quién nos vería a nosotros en Brasil, en otra cultura, lejos de los nuestros.

EN CORTO

Éxito

10 títulos Fueron los conseguidos de manera consecutiva. Ese es el balance del Pescados Rubén Burela FSF desde aquel 16 de junio de un ya lejano 2019 cuando ganaron la Copa de la Reina al Futsi Atlético de Madrid en Vista Alegre en la tanda de penaltis. Dos años y medio ganando todo lo que juegan. Desde títulos europeos hasta todos los campeonatos nacionales.



Copa del Reina

Dos amigos enfrentados por cuarenta minutos Se dio la curiosa circunstancia el pasado miércoles que Julio Delgado y Lucas se vieron las caras en los dieciseisavos de final de la Copa de la Reina. Se medían el Rodiles FSF, ahora entrenado por Julio, y el Burela FSF. Ganaron las naranjas por 0-7. Tantos años compartiendo banquillo, primero con Lucas como primero y Julio de segundo, más tarde al revés, que en este encuentro estuvieron enfrente uno del otro.