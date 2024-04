1-1. Empate de mínimos entre el Burela FS y el Playas de Castellón

El Pescados Rubén Burela FS no pudo pasar del empate ante el último clasificado en Segunda, el Playas de Castellón, en un partido igualado, donde los locales tuvieron mejores ocasiones pero no fueron capaces de anotar más que un solo tanto. Un empate que sabe poco a los dos, menos a los visitantes, cada vez más lejos de la salvación.

La primera parte fue de dominio local, aunque con poca fluidez en ataque. El conjunto naranja salió al campo con la intención de dominar, y tanto Ismael, como Isma en dos ocasiones, pusieron en aprietos por primera vez a Manu Aguayo. Pero en un desajuste defensivo, el internacional japonés Gensuke de cabeza en el segundo palo anotó el primer tanto para el Playas de Castellón.

Al Burela FS no le sentó bien el gol, y aunque lo intentaba, no encontraba fácil llegar a puerta. Ismael era el que más lo intentaba, pero siempre aparecía Aguayo. Hubo una posible mano de Deco dentro del área que los árbitros no vieron. Tras un lanzamiento cruzado de Isma, Álex García anotó el gol de empate con su zurda desde la derecha del ataque. Antes del descanso, Alberto y Malaguti tuvieron otras dos ocasiones.

En la segunda parte salió mejor el Playas, con ocasiones para Vargas, Lorca y una muy clara para Pedro, que sacaron desde la línea de gol. El Burela FS se repuso, y Alberto y Lucho tuvieron también sus oportunidades.

La mejor ocasión de la segunda parte fue para Malaguti, que mandó un balón al larguero y el balón botó en la línea de gol tras un gran golpeo con la izquierda. Tras dos ocasiones visitantes de Vargas y Pedro, el conjunto local apostó por el portero jugador a algo más de dos minutos para el final. Y tras otra ocasión de Malaguti, también tuvo otra clarísima Álex García, que la sacó en la línea de gol del portero Manu Aguayo.

FICHA TÉCNICA

Pescados Rubén Burela FS: Kaluza, Isma, Ismael, Rikelme y Lucho -cinco inicial- Pitero, Charly, Flethes, Malaguti, Alberto, Quelle y Álex García.



Playas de Castellón: Manu Aguayo, Erik, Deco, Gensuke y Vargas -cinco inicial- Noel, Pedro, Lorca, Cola, Henri y Sergio Barbero.



Goles: 0-1, min. 3: Gensuke; 1-1, min. 17: Álex García.



Árbitros: Ander Garrido y Borja Reguera.



Incidencias: Partido disputado en el pabellón de Vista Alegre, 700 personas.