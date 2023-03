Emotiva llamada de solidaridad

Los alumnos de sexto de primaria del Ceip Plurilingüe Número 1 de Foz acaban de poner en marcha una emotiva llamada de ayuda que ya está calando, no solo en la comunidad educativa sino en la sociedad. Los niños conocen el caso de una profesora del centro a la que el año pasado le diagnosticaron leucemia y que sigue luchando con la enfermedad y este curso decidieron mostrarle todo su apoyo y cariño.

Después de leer en su club de lectura el libro Sadako y las mil grullas, quisieron poner en marcha la leyenda japonesa que dice que para curar la enfermedad es necesario hacer mil grullas de papel. "Ella es fuerte, lo sabemos, por lo que nos pareció que podíamos aportar nuestro pequeño granito de arena haciendo nuestras mil grullas y mandarle así nuestro apoyo, pero mil son muchas y por eso desde nuestro cole os pedimos ayuda", explican los niños en un vídeo que bajo el título Trabajando desde el corazón tienen colgado en el Facebook del colegio.

"Estamos convencidos de que la unión hace la fuerza y que todos juntos podremos lograrlo", aseguran los alumnos, que en el vídeo aparecen elaborando grullas y lanzan el mensaje: "Contamos con tu apoyo, haznos llegar tu grulla de papel".

El proyecto arrancó el viernes después de que desde mediados de mes colgara en la entrada del centro una grulla de papel gigante y un cartel en el que se avanzaba que algo estaba por llegar. Y ahora, las primeras grullas de colores ya cuelgan en la entrada del colegio y las profesoras del curso, Sandra Jul y Montse Blanco, no dudan en afirmar que llenarán el centro.

"Ya tenemos colgadas más de cien y todavía las hay en cajas, va a quedar muy bonito", asegura Sandra Jul, que reconoce que al centro ya llamaron desde colegios de Asturias, de Lugo o de A Coruña y también de residencias de mayores. "Unha familia enviounos xa unha caixa con 60 grullas que fixeron na fin de semana", añade Montse Blanco, que asegura que la voz se está corriendo muy rápido y que la iniciativa ya llegó incluso a Nueva York, desde donde esperan recibir también grullas.

"Hay un tutorial en YouTube que se puede seguir para elaborarlas y no supone mucha dificultad, con algo de habilidad, pero no importa que no salgan perfectas, lo que cuenta es la intención y que las personas muestren de esta forma su apoyo y su cariño", indica Jul. "Los alumnos están muy emocionados y utilizan su tiempo libre del recreo para organizar todo y colgar las grullas que nos van llegando", añade la profesora.

En este sentido, Montse Blanco apunta a que "o primeiro que fixemos cando xurdiu a idea foi decirllo á profesora para pedirlle o seu permiso e ela estivo encantada e emocionouse moito vendo a idea dos nenos, que tiveron esta iniciativa tan bonita".

Y así sumando grullas, se suma también en solidaridad, en empatía y en una educación en valores para crear una sociedad más generosa, noble y comprometida.