"La emoción de estas jugadoras me hace feliz"

"Ver las lágrimas de emoción de las jugadoras al final del partido es lo que más feliz me hace. Parece como si no hubieran ganado nada y llevan 9 títulos consecutivos". Así de rotundo se mostraba Julio Delgado, entrenador del Pescados Rubén Burela FS tras la conquista de la cuarta liga para el club, segunda consecutiva, y rubricar el dominio absoluto en el fútbol sala femenino nacional en las dos últimas temporadas.

Delgado hizo un análisis del duelo dividiéndolo en dos partes. "En el primer tiempo nos pudo el respeto, nos faltó atrevimiento y dar un paso adelante, pero en la segunda lo hicimos todo bien. Fueron 20 minutos completísimos en el momento más importante", señaló, añadiendo que el 2-1 fue "clave, porque nos hizo creer y a partir de ahí fuimos siempre hacia arriba".

El técnico también envió un mensaje a la afición, que se reunió en buen número en el pabellón Vista Alegre. «Este título es para ellos», sentenció.

Ale de Paz: "Me da igual quién marque los goles, lo importante es ganar el título"

La gran protagonista del triunfo del Pescados Rubén Burela FSF sobre el Futsi en el final de la Liga femenina de fútbol sala fue Ale de Paz que, con sus 3 goles, resultó detemrinante en la remontada. La jugadora de Neda se mostró mucho más feliz por el título que por el hat-trick, aunque todo lo que sea ayudar al equipo siempre es bienvenida. "Durante el partido no piensas en los goles que estás metiendo sino en ganar y mucho más en un partido que vale una Liga. A mí me da exactamente igual quién marque los goles, lo que me interesa es quien consigue el título", señaló.

La jugadora valora la capacidad de reacción mostrada tras una primera mitad en la que el Futsi se colocó con 2-0. "En la primera mitad estuvimos flojas, pero somos conscientes del equipo que somos y no es la primera vez que nos toca remar. Afortunadamente en la segunda mitad espabilamos y demostramos que cuando vamos todas a una somos muy difíciles de parar".

Por última, la jugadora deja bien clara su felicidad desde que llegó a Burela, ya que no para de sumar títulos. "Al final con lo que te quedas es con los títulos y aquí tenemos otro. No puedo estar más contenta", sentenció.