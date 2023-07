Emoción e igualdade a través de catro xogos

Catro son os xogos do proxecto Emoxogos Perdouro, desenvolto por Aylén Aridna Escobedo, Irina Galdo, Melany Aixa López e Chaymae Sabra, alumnas do ciclo superior de Administración e Finanzas do IES Perdouro burelés, coa colaboración doutros estudantes e da docente Yolanda Fernández.

Construbot foi pensado para personas con necesidades especiais e foi feito por alumnado de 4º de Eso, que contruíron robots. O Xogo da Zoca, elaborado por estudantes de Xestión Administrativa, é virtual e está pensado para traballar a igualdade poñendo en valor o papel das mulleres galegas.

Para traballar a educación emocional deseñaron un dominó con nomes de emocións e as situacións que provocan e un medidor emocional, que é un tableiro onde cada persoa ten un avatar que coloca en función da emoción.