Emma Rego Eiroa abre a los 19 años su propio estudio de tatuaje en Viveiro

Emprender nunca es tarea sencilla, pero Emma Rego Eiroa, de Viveiro, persigue sin descanso su sueño. Esta joven de expediente brillante tenía muy clara su vocación de tatuadora y el año pasado, con 18, empezó a trabajar para otro estudio de la ciudad. Sin embargo, "igual que cando un quere a súa casa" ella ansiaba su propio local y encontrarlo no fue tarea sencilla por los elevados precios de los alquileres. De hecho, tuvo que olvidarse de los bajos y optar por un entresuelo, en el número 29 de la Travesía da Mariña, para montar Eiroa Tattoo. "Foi o único ao que puiden acceder porque os prezos están sinceramente desorbitados: pedían 700, 800, 1.000 euros, algo inviable", relata.

La emprendedora se muestra muy agradecida a la persona que le alquiló el amplio local en la arteria principal de Viveiro y que incluso le permitió acceder antes para realizar una pequeña reforma sin cobrarle nada hasta que abriera el negocio, pero reconoce que no es lo habitual. "Xente así pouca atopei, máis ben ao contrario", asegura, y por ejemplo ante uno que le pedía una cantidad muy elevada y ella dijo que no se lo podía permitir, el propietario contestó que "non lle interesaba alugalo por menos cartos; e así, moitas contestacións en Viveiro", por lo que no le extraña que muchos locales sigan vacíos.

Emma Rego trabaja como autónoma desde enero del año pasado –ejercía en el estudio All Black– y se muestra muy contenta por la gran acogida que tuvo: "Doulle as grazas á xente que está apostando por min porque a acollida foi moi boa desde o primeiro momento e vénme moita xente de toda Galicia, non só de Viveiro, algo que me sorprende para ben porque en Galicia hai moi bos tatuadores", reconoce la joven, que tuvo clientes de Vigo o de Monterroso, entre otros, y reseña que hay bastante demanda.

A Emma Rego siempre se le dio bien dibujar y pese a terminar el instituto con una nota media de 9,3 decidió aparcar la posibilidad de ir a la universidad para intentar ser tatuadora, siempre con el apoyo indiscutible de su madre, que le dio ánimos para conseguir sus sueños, le ayudó a buscar locales e incluso ejerció de conejillo de indias cuando empezó a tatuar. "Empecei a tatuar experimentando coa miña nai e conmigo mesma", recuerda Emma, que también hizo un curso de esta disciplina en Alicante en el que le dieron unas nociones básicas, pero reconoce que lo que más le ayudó fue ver vídeos de otros tatuadores en YouTube o redes.

Sus trabajos se caracterizan por línea fina y los microrrealismos. "Pídenme moito escribir frases, palabras, con diferente caligrafía, por exemplo tatuar o nome como o escribe un avó ou avoa", y después dibujos entre los que destacan los de mascotas o fotos familiares "sempre levado a liña fina. Son tatuaxes elegantes e sobre todo teño rapazas de clientas", apunta.

Sus obras se pueden ver en el Instagram @eiroa.tattoo, donde además tiene ahora un sorteo de una tarjeta regalo de 60 euros en colaboración con Flanagans’s.