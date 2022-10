"O embarcadoiro do paseo de Portochao é ideal para mollar os pés no Landro"

Á beira do río Landro discorre o paseo de Portochao, un lugar privilexiado onde ver pasar as estacións coas distintas paisaxes que nos deixan. "Discorre por paraxes naturais nas que hai moita tranquilidade", asegura o fotógrafo viveirés Toño Goás, que elixe este paseo como o seu recuncho dentro do concello. "Son desas persoas privilexiadas que non tiven que abandonar a miña cidade natal e para min este paseo ten un sentido especial porque une o lugar no que vivo, en Xunqueira co sitio no que nacín e no que viven meus pais, en Portochao", recoñece.

Para Toño este é un paseo habitual no que desfruta non só da flora da zona senón tamén da fauna que se move arredor do río: "Hai patos e garzas e se vas ás primeiras horas do día podes ver corzos, xabaríns e outros animais do río". Dentro do paseo, Toño destaca un lugar especial que "para mollar os pés no verán é fantástico". É o embarcadoiro da zona do Castelo, que en realidade non funciona como tal pero ofrece un espazo diferente no recorrido.

Outra zona que Toño resalta é "un túnel de ramas espectacular chegando a Portocelo", que é un tramo que el escolle de cando en vez para realizar o seu traballo. "Como fotógrafo esa parte dá moito xogo, aínda que igual non a uso todo o que debería porque é unha zona moi frecuentada durante a meirande parte do día e para fotografar precisas certa intimidade", asegura.

Precisamente esta afluencia de camiñantes é algo que tamén destaca Toño porque adoitan a ser sempre as mesmas persoas en función da hora do día. "Se vas a primeira hora atópaste con algúns habituais, se o fas a mediodía con outros e si elixes a última hora da tarde con otras persoas, pero son moitos os asiduos que escollen este paseo", asegura, "ás veces cando fas o paseo queres estar só e desfrutar do entorno pero tamén hai outras ocasións nas que buscamos falar con alguén e si te atopas con xente coñecida desfrutas do paseo doutro xeito".