Elvira López: "Na praia de Esteiro pasei as tardes de verán da miña infancia"

A praia de Esteiro está ao lado da archicoñecida As Catedrais, que estes días volve encherse de xente, e en certa maneira garda similitudes con ela. "Cara a Ribadeo tamén hai un arco e moitas covas e coa marea baixa é un sitio moi, moi especial", asegura Elvira López Rodríguez, deseñadora e presidenta do colectivo ribadense Vacas Fracas, no que segundo recoñece 2todos facemos de todo, aínda que os cargos teñan que estar repartidos".

A súa proximidade ás Catedrais, "a onde se pode chegar camiñando cando a marea está moi baixa", fai que estea dentro da área protexida desta praia. De area moi fina e protexido do vento este areal, que ten o encanto dunha pequena cala, é moi recomendando para acudir con nenos. "Cando baixa a marea fórmanse unhas piscinas naturais que son ideais para os máis pequenos", subliña Elvira.

E quizais por iso ela recorda todas as tardes de verán da súa infancia neste recuncho. "É a praia de sempre, á que iamos andando de nenos e na que teño moitos recordos ao pasar alí todas as tardes do verán", recoñece.

E resalta que é un dos areais aos que normalmente acoden os veciños: "É unha das praias ás que acode a xente de Ribadeo porque non hai moitos visitantes, ademais de ser moi comóda".

Para Elvira, Esteiro é tamén fonte de inspiración para o seu traballo de deseñadora e ela achégase ata o areal non só no verán senón tamén durante o inverno. "É un sitio moi tranquilo e moi chulo que a min, persoalmente, me gusta moitísimo, así que desfruto dela todo o ano e no inverno gústame, sobre todo, ir polo paseo encima dos acantilados, onde tamén podes atopar xente pescando".

Ademais da súa beleza, Esteiro é unha praia moi cómoda que conta con aparcadoiro e moitos servizos, polo que se converte nun areal en plena natureza pero cos servizos que se poden atopar nun urbano. Por iso adoita a ser un dos máis concorridos do municipio ao longo de todo o verán.