Eloy de Pablos cobra protagonismo en el ataque del Pescados Rubén FS

Una de las incorporaciones más ilusionantes del Pescados Rubén Burela FS este verano fue la del internacional sub-21 Eloy de Pablos. El jugador segoviano llegó al club naranja cedido por el Inter Movistar para que gozara de los minutos que no iba a tener en el equipo madrileño.

Desde el principio dejó muy claras sus condiciones, aunque mostró cierta irregularidad propia de sus juventud, pero en los últimos partidos está yendo a más y se ha convertido en un pilar ofensivo importante para el equipo que entrena Rial, como lo demostró con sus dos goles en el triunfo ante el Leganés, (6-2).

El jugador se muestra satisfecho con la proyección que está mostrando y también con la confianza del entrenador, consciente de que no es fácil encontrar minutos en un equipo que opta a todo como es el Burela FS. "Creo que todavía soy un chaval bastante joven que está empezando en el fútbol sala profesional. Sabía lo que me iba a encontrar y agradezco los minutos que he tenido para poder ir poco a poco cogiendo el ritmo de mis compañeros. Creo que estoy dando los pasos necesarios para poder competir al máximo nivel y me encuentro cada vez más cómodo y mejor", señala el jugador, que cree que la trayectoria del equipo también ayuda a jugar con más confianza. "Nuestra dinámica de juego y resultados es muy buena durante toda la temporada y eso siempre facilita las cosas para elevar el rendimiento individual", añadió.

El triunfo ante el Leganés no solo permite al cuadro burelés ampliar la distancia con la tercera plaza, que ocupa el Alzira, ahora a 4 puntos, sino que acerca cada vez más a los mariñanos a la clasificación matemática para el play off de ascenso a la máxima categoría.

Eloy sigue a rajatabla el discurso de su técnico a la hora de valorar la corriente de opinión que hay dentro del vestuario. "No pensamos en otra cosa que en mostrar nuestro mejor nivel en cada partido porque sabemos que lo más importante a la hora de afrontar un play off es la sensación con la que llegas. Creo que podemos ser un equipo muy peligroso y con muchas opciones si llegamos a nuestro mejor nivel", explicó.

El encuentro ante el Leganés también sirvió para reponerse de la derrota en Ceuta. "Somos una plantilla corta y cuando nos faltan dos o tres jugadores nos resentimos. No fue fácil el partido de Ceuta porque además de las bajas tuvimos un viaje largo y quieras que no a estas alturas de la temporada va pesando toda la tralla que llevamos.

Es lógico que pueda haber algún altibajo, pero creo que ante el Leganés ya volvimos a demostrar de lo que somos capaces, sabemos que cuando damos lo mejor de nosotros podemos rendir a un nivel muy alto", dijo.

Bisontes

El cuadro burelés visita este sábado al Bisontes Castellón, en otro partido de alto nivel de exigencia. "En esta categoría siempre es difícil ganar y hacerlo fuera, todavía más. El Bisontes es un que juega muy bien al fútbol sala y que nos va a poner las cosas difíciles, pero confiamos plenamente en nosotros", señaló el jugador, que no quiso desvelar nada sobre su futuro. "Dependo del Inter y además estoy absolutamente centrado en esta temporada".