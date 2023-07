Eloy Lamelas Eijo: "As primeiras grellas da sardiñada eran de aluminio"

Hai persoas que se sobrepoñen ás dificultades. É o caso do cervense Eloy Lamelas Eijo, quen aínda en cadeira de rodas amosa unha vontade que outros quixeran. Co seu irmán José Manuel, coñecido como Cachito, traballou e organizou as festas de Lieiro durante anos. Ten unha vitrina chea dos trofeos de tute que gañou en Cervo e segue xogando algo coa familia, que destaca del a súa boa memoria e un humor moi característico que lle axudou a adaptarse á nova situación, xunto ao feito de estar rodeado de xente nova. Na conversa por teléfono acompáñao a súa filla Laila para paliar a falla de oído.

Dende cando recorda a festa?

Recórdoa dende pequeno. Cando tiña 10 anos xa había festa; menos na pandemia fíxose sempre dende hai moitos anos.

E agora colabora ou axuda algo?

Vou para alí, pero non podo axudar. Como son dos veteranos queren que vaia e vou contento. Agora axuda o neto e algún sobriño. —"Se pode goberna tamén un pouco", engade Laila. "Bendita xuventude", resposta Eloy—.

Que lle parece a organización actual das festas?

Creo que sempre se organizaron ben, agora hai xente nova; hai que darlles paso e axudarlles no que se poida. Este ano fíxose por primeira vez o Día da Xuventude, aí vén o relevo xeracional. Dáme gusto velos e eles queren que vaia. Gustaríame que sempre houbese festa e que non pare porque custou moito facela e xuntar para ela; sería unha pena perdela.

A que se debe que sempre haxa moita xente?

Sempre se trouxeron boas orquestras, veñen a Panorama e a París de Noia, que este ano foi a primeira vez que non veu e no seu lugar veu El Combo Dominicano. O sábado chovía pero non cabía un alfinete, houbo xente no campo ata as seis e cuarto da mañá. Sempre houbo moita xente porque é unha boa época, é das primeiras e a xente quere festa.

Atrae moito a sardiñada?

A sardiñada chama moito á xente. O primeiro ano que a fixemos mirámonos uns aos outros cando estabamos asando, porque estaba todo cheo de xente, e dixen: "Non chegan a nada"; pero contestáronme: "Cando se acaben non hai máis". Agora ásanse máis quilos, pero aínda así énchese de xente. Ao comezo custaba moito facela, tivemos que facer ata as grellas porque non había nada, tivemos que acondicionar a zona e todos os materiais eran de aluminio. Levará uns 40 anos, porque foi posterior á festa.

Daba moito traballo organizar?

Traballo e cartos. Pediamos por todas as casas e cando empezamos coa sardiñada iamos coller leña ao monte; agora compran carbón. Tamén levabamos os gaiteiros nunha furgoneta para que tocasen o domingo pola mañá. Sen traballo non hai nada.

Que afeccións ten?

Agora non podo ir ver o Xove Lago, estiven na súa directiva moitos anos, polo que vexo fútbol na televisión. Tamén saio pasear un pouco cos fisioterapeutas e camiño uns dez minutos coa muleta ou ando algo co bastón.