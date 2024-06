Elizabeth Lourenço: "O percebe limítanos moito para ter outro traballo"

Como foi o comezo?

Daqula a maioría era xente maior, agora empezou xente nova. Era doutra maneira, había percebe por onde quixeras, e bon, non o que hai agora. A xente era máis unida. Formabanse dous grupos, facíamos a gracia que eramos os de Villa Arriba e Villa Abaixo, os dun ían para unha pedra e os outros para outra; se un non chegaba aos quilos, axudabanlle os compañeiros. Iso duroume dous ou tres anos, despois xa cambiou todo practicamente.

Que é o máis duro?

Ver a miña nai diante dunha onda de catro ou cinco metros cando hai bandeira vermella. O mar non me dá medo en si, respecto moito, pásoo peor ao ver a miña nai, sufro máis por ela que por min, porque é torpe e tropeza con todo.

Hai que estar en boa forma?

Non, foi xente de Rinlo que non sabía nadar. Imos a pé, da cadeira para riba non pode cubrirnos a auga. Un irmán dunha mariscadora que morreu hai pouco e non sabía nadar, levaba toda a vida nisto.

Que riscos ten andar sobre as rochas?

As pedras son afiadas, levamos traxe de neopreno para non rascar, pero eu xa estiven un ano cunha perna escaiolada porque escorreguei e caín. Hai que levar casco e reforzamos un pouco cunhas xeonlleiras. Raspóns e cortes sempre tes. Cada dous ou tres días necesitamos novos pares de luvas, nada que rozas un pouco xa se cortan.

Recólleno todo o ano?

Podemos mariscar sempre, pero agora hai bastantes máis homes que mulleres e obrígannos a nós a ter que ir á marea, igual sen necesidade, porque temos que xustificar un 75% das vendas, senón perdemos o carné.

Levou algún susto?

Si, máis dun. Unha vez enganchou unha onda a miña nai cando estaba cruzando atada coa corda, menos mal que agarrouna cun pé e non se soltou. Despois berramos e tivo que vir un compañeiro, que é enorme, axudarnos para sacala. Foi un susto grande. A nai dunha compañeira tamén desapareceu nun momento estando na ínsua. Tropezou e caeu nunha poza, quedou enganchada coas pernas, estaba afundida e non podía pedir socorro, vímola ao saír a flote o sombreiro, entre a filla e o xenro puideron sacala. E tamén o día que caín. Empezou a esvarar miña nai e eu por ir axudarlle cheguei ata baixo. Adoitamos ter moito coidado, pero non podemos andar moi despistados. Hai que estar atentos, cando veñen as tres ondas e te collen nun illote, tes que cubrirte cunha pedra, pásase mal. Se o teu non é estar atento, é mellor que te dediques a outra cousa. Ás veces imos ás illas porque en terra quedamos escasos.

Hai furtivismo?

Hai, aínda existe entre nós e se engadimos o turismo e os que chegan en caravanas, aparcan e en menos de nada xa os colles ao lado cocéndoos. Facemos vixiancias, primeiro eran só diurnas, pero despois tivemos que facelas nocturnas. De noite son máis atrevidos, de día é raro que se metan contigo. En canto vemos aos furtivos chamamos ao Seprona, controlamos un pouco para non facerlles ir en balde, pero despois declaranse insolventes e non lles pasa nada, como moito unha multa.

Saen varias persoas xuntas ao percebe por se lles pasa algo?

Temos que ir obrigatoriamente de dous en dous, en parellas. Tamén pode valer que te acompañe alguén e estea vixiando, pero realmente teñen que ser dous os que vaian xuntos. Sempre vou coa miña ou cunha compañeira.

Está en bo estado o recurso?

Si, pero minguou moito, antes collíase mellor, só había dez prazas pero fomos aumentando ata dezaséis. Agora imos controlando ben, facemos plan de explotación a comezos de ano, marcamos as mareas, para collelas o máis grandes posible, en épocas cruciais, como nas festas do pobo ou do percebe.

Un traballo que non paga a pena

Recollen outras especies?

Si, pero en Ribadeo o marisqueo a pé non paga moito a pena, ao mellor estás toda a mañá para coller un quilo ameixa que che pagan a 5,80 euros, logo que tes sumarlle o transporte, a depuración e non che compensa. Un quilo de anémona págancha a 11 euros, sete veces menos do que cobran e só temos dez días para collela. É o que lle toca ao sector primario.

Pódese vivir do percebe?

Como está o calendario non, antes íamos 3 ou 4 días para cubrir o seguro de autónomos. Ao percebe só imos por tempadas: xullo, agosto, uns días en setembro e en decembro, catro meses realmente. Antes repartíamos un pouco máis os días para poder sobrevivir sen necesidade de buscar outro traballo. Teño unha compañeira con cinco fillos que ten que ir traballar de noite a un pub. Hai un patriarcado enorme, aínda que queiramos traballar todo o ano, eles non queren, e como son máis, gañan a votación. Se traballamos 56 días ao ano, que máis dá traballar todo o ano, que en seis meses. Había que repartir mellor os días, xa se sabe que en xullo, agosto e no Nadal sempre se vende mellor.

Só se dedica a isto?

Agora tiven que coller outro traballo. Cando me chaman dalgún pub vou facer horas ou limpar uns apartamentos para complementar algo, porque tampouco podes ter un traballo para todo o ano, porque cando chega a tempada vas faltar e tiñas que ter un xefe moi comprensivo. Isto limítanos moito para ter outro traballo. O percebe cansa, non é estar sentado, hai que andar, correr, moverse.

Onde venden?

As mulleres só vendemos en Ribadeo, como temos máis cousas que facer na casa, e aquí só veñen dous ou tres compradores.