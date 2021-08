A orillas del río Maritsa se levanta la ciudad de Plovdiv, la segunda ciudad más poblada de Bulgaria tras su capital, Sofía. Hasta el corazón de centroeuropa viaja Nerea Lago Cobas (Ampuero, Cantabria, 2003) junto con otras ocho compañeras para participar en el Mundial de remo júnior entre el miércoles y el domingo.

La ribadense de adopción cuenta las horas para pasar a la acción desde la concentración de la selección española júnior en Laias, Ourense. "Los días pesan porque llevamos concentradas desde junio y ya tenemos ganas de competir", se sincera la joven de 18 años, que pertenece al Club de Remo Ribadeo.

El sábado partieron desde Vigo a Sofía, vía Madrid, para después recorrer en autobús los kilómetros que separan la capital de Plovdiv. Lago reconoce que durante estas semanas "he mejorado un montón y estoy muy contenta" aunque reconoce que no han tenido mucho tiempo para entrenar por un brote de covid-19 que las mantuvo tiempo encerradas en sus habitaciones "donde hicimos trabajo físico", apunta. "Ahora estamos ya en la semana de descarga", puntualiza.

Entre sesión y sesión, la joven ribadense, que este año cursó 2 de Bac y que tras la Ebau consiguió, con más de un once de media, entrar en Fisioterapia, "la carrera que quería estudiar", se entretiene "viendo series" en la televisión. "La última que he visto ha sido Crónicas Vampíricas", reconoce, o escuchando música, "desde pop a regetón, me gusta todo", advierte.

El remo a 8 de España tendrá una eliminatoria sobre dos mil metros para pasar a la final. En el caso que no pasarla, habrá una repesca, desde la que podrá acceder a la final A, o en su defecto, a la final B. Sobre sus rivales, se sincera. "No conocemos nada de nadie, no tenemos referencias porque hubo pocas competiciones por el covid-19, pero nosotras vamos con la intención de dar el cien por cien, de hacer nuestras regatas, y de intentar colarnos en la final A", sueña.

Nerea forma parte de un grupo "donde nos llevamos todas muy bien" y donde hay desde gallegas hasta vascas, pasando por andaluzas y remeras de otros puntos de España. Y también cumple el sueño de estar en un Mundial tras un año "donde todo ha ido muy rápido", reconoce. "Cursé 2º de Bac, que fue muy duro, entré a la carrera que quería tras estudiar mucho, entrené muy duro, con dobles sesiones algunos días, pero el sacrificio al final ha merecido la pena", comenta.

Gran parte del éxito de Nerea pasa por las manos de su entrenador, Mauricio Monteserín, olímpico en Sidney 2000. "Hablo con él todas las semanas y me da muchos consejos y me apoya, sobre todo cuando estuve de bajón durante la cuarentena", relata la remera mariñana, que apunta que sus padres "están contentos por mí, muy emocionados, pero se les hace raro no verme por casa, pero tendrán que acostumbrarse, porque el curso que viene me voy a Sevilla becada al Centro Especializado de Alto Rendimiento de remo y piragüismo", cuenta, donde compaginará sus entrenamientos con la universidad.

UN SUEÑO. En plenos Juegos Olímpicos, a Nerea, como a tantos deportistas, se les pasa por la cabeza poder participar algún día en el evento mundial deportivo más importante. "Todo deportista sueña con estar en esa cita, pero lo veo muy lejos, aunque nunca se sabe", señala. "Yo quiero ir paso a paso, voy a un Mundial, voy a estudiar, y ahora compaginaré el remo, donde quiero seguir mejorando e ir a más mundiales y europeos", concluye la ribadense de adopción.

Experiencia | Dos años acudiendo a concentraciones

Aunque esta es la primera cita internacional donde Nerea Lago representará a la selección española, la remera cántabra ya tiene experiencia en distintas concentraciones con la selección española. En 2019 estuvo en una en Sevilla, donde ahora se marchará a entrenar y estudiar fisioterapia, y el año pasado estuvo en Ourense.



ÚLTIMOS RESULTADOS. El curso competitivo para la remera del Club Remo Ribadeo ha sido muy satisfactorio en cuanto a resultados. El último obtenido fue el subcampeonato nacional de España en su categoría en skiff femenino, en una prueba que se disputó en la localidad vasca de Legutiano. En una prueba sobre 2.000 metros solo entró a dos segundos de la campeona de España, Marta Mariano, del club La Rápita. Tercera en esta prueba fue la también gallega de Betanzos Raquel Rodríguez.



En lo que se refiere a la competición autonómica, la ribadense de adopción también se colgó la plata en Castrelo de Miño al ser segunda en la misma modalidad una semana antes de la prueba a nivel nacional.



MONTESERRÍN, CLAVE. Una de las claves del éxito de esta joven remera es la presencia de Mauricio Monteserín como entrenador en el Club Remo Ribadeo. "Es una suerte tenerlo como entrenador. Él fue a los Juegos de 2000, tiene una gran experiencia, fue uno de los mejores remeros de su época y todo su saber me lo transmite", dice Lago. Ahora solo queda mostrar en Plovdiv, Bulgaría, todo lo que ha trabajado y todo lo que ha aprendido en los últimos años al lado de Monteserín.