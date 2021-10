El lobo se cobró la vida de cuatro ovejas más en la localidad de Vilares, del municipio de Ourol. Se trata de tres hembras y un carnero, pero además dejó otra herida. La propietaria de los ejemplares, Elena Fanego, recibió el aviso de otra vecina mientras participaba en la manifestación desarrollada este jueves ante la Jefatura Territorial do Mar, en Celeiro.

Elena asegura que “levei un disgusto tan grande que estou enferma de todo, ver os animais así. Estou dacordo en que protexan ao lobo, pero eu tamén quero as miñas ovellas. Hai montes nos que poden pechar aos lobos, poden facer unha reserva, porque deste xeito cando acaben de comer as ovellas vanse tirar á xente, iso fixo, e despois van vir as lamentacións e as esquelas”.

La vecina alertó de que tenía dos muertas, pero cuando acudió a la finca halló que eran cuatro los animales que habían perdido la vida. Supone que el ataque se produjo a primera hora de la mañana de ayer dentro de su parcela, que está cerrada con malla y cipreses para que los animales no salgan de la misma.