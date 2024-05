Mago Rafa: "Elegí Viveiro porque estoy enamorado de su teatro"

Este sábado presenta su nuevo espectáculo Sentir en el teatro Pastor Díaz de Viveiro. Este nuevo show es una ruptura con todo lo anterior, ¿de qué trata?

Sentir es un espectáculo para toda la familia, en el que buscamos que el público se sumerja en la magia y la viva de una forma muy especial. Actualmente, vivimos en un mundo donde la tecnología nos tiene dominados. Yo creo que debe de tener su lugar, pero también creo que de vez en cuando, y si es en familia mejor, debemos tomarnos nuestro tiempo para disfrutar. Esto es lo que busco, una alternativa divertida, sorprendente y emocionante.

¿Qué hace diferente este espectáculo a todos sus anteriores shows?

Es un nuevo capítulo en mi carrera artística, es diferente a todos sin perder mi estilo. Creo que con él he salido de mi zona de confort y me he atrevido con otros de los muchos caminos que tiene el mundo del ilusionismo. He trabajado sobre dos pilares, la libertad y el juego. ¿Somos realmente libres? Y hasta aquí puedo contar (ríe). Nunca debemos dejar de jugar.

¿Qué tipo de números realiza en este nuevo espectáculo?

Lo que realmente destaca en este nuevo espectáculo es la participación activa del público. Ellos marcarán el devenir del show. Mejor que contártelo es que lo vean. Pienso que lo que lo hace tan especial es precisamente la combinación de objetos cotidianos y la participación del público. Esta interacción crea un ambiente único y emocionante que involucra a todos los asistentes.

El show se estrena en Viveiro, ¿por qué eligió esta ubicación para darlo a conocer?

Decidí estrenar en Viveiro porque estoy enamorado del teatro Pastor Díaz. Su ambiente histórico y su atmósfera íntima son perfectos para mi estilo de magia. Además, el hecho de que cada 28 de diciembre se organice una Gala de Magia allí y el público siempre responda de manera entusiasta, me inspiró aún más. Quiero agradecer especialmente al Ayuntamiento de Viveiro por las facilidades que me brindaron para ello.

¿Cómo empezó en el mundo de la magia?

Comencé en el mundo de la magia por pura curiosidad y fascinación desde una edad temprana. Desde que era niño, me maravillaba con el poder de transformar la realidad y crear ilusiones que desafiaban la lógica. Con el tiempo (a los 18 años concretamente), esta pasión se convirtió en una dedicación. Casualmente, justo un día antes del estreno estaré celebrando mi 47 cumpleaños. Está siendo un viaje emocionante lleno de aprendizajes y estoy encantado de poder seguir dedicando mi vida a lo que me apasiona.

¿Qué es lo que más le gusta de este mundo?

Lo que más me apasiona de la magia es la conexión que puedo crear con el público. Ver sus reacciones, su asombro y su complicidad durante mis actuaciones es algo único, ese vinculo que se crea es lo que me motiva en cada actuación.