"Elegí Transporte porque no me gustaba volar sola, ir acompañada da seguridad"

La teniente Mar Martínez Sarmentero reconoce que nunca se había planteado acceder a la carrera militar hasta que hizo una visita con su padre, piloto en Viveiro del Pesca 2 del Gardacostas, a la Academia General del Aire de San Javier con motivo de las bodas de plata de su promoción.

¿Cómo decidió ingresar en el Ejército del Aire?

Nunca lo había pensado. En bachiller no tenía nada decidido, no sabía a qué dedicarme y me decanté por Ciencias Sociales, estudié Economía, Geografía y Matemáticas Aplicadas. En 2006 entré en Comunicación Audiovisual en Santiago, donde estaba muy contenta, pero sabía que había algo que me podía hacer más feliz. Tiré de historia familiar, mi padre es piloto en el Pesca 2 y antes fue piloto de helicópteros militares, me contó lo que había estudiado y pasado. Entonces fuimos a visitar la academia militar del Aire de San Javier, donde se entra con 18 años y ahí decidí qué quería hacer. Fue con motivo de las bodas de plata de la promoción de mi padre, nos hicieron un tour por los aviones, vi a los alumnos, muchos eran de mi edad y me gustó el ambiente. Me llamó la atención la posibilidad de ser piloto.

¿Le costó conseguirlo?

Para entrar en oficiales del Ejército en cualquiera de las academias, en Selectividad hay que hacer Física y Matemáticas, por eso me apunté a clases particulares para sacar la Selectividad. Además de estudiar Audiovisual, los fines de semana asistía a clases en Viveiro.

¿Son difíciles las pruebas físicas?

Las marcas son fáciles de conseguir a poco que hayas hecho algo de deporte, la que más me costó fue correr un kilómetro, porque nunca había hecho atletismo ni practicado la carrera. Las mujeres tienen que hacerla en 4,25 minutos para entrar.

¿Ve bien que las marcas sean adaptadas a las mujeres?

Es complicado. Físicamente somos diferentes, las marcas se adecuan a la constitución de hombres y mujeres, aunque hay mujeres que hacen marcas de hombres, pero generalmente, sobre todo en la carrera, les cuesta más trabajo llegar a esas marcas.

¿Cuáles son las pruebas físicas que les exigen para el acceso?

Las pruebas físicas para ingresar son velocidad, 50 metros, 50 metros de natación estilo libre, flexiones, salto y un circuito de agilidad.

¿Se necesita alguna otra preparación especial?

Para oficiales se entra con la nota de Selectividad, las pruebas físicas, hay que pasar también un examen de inglés y un reconocimiento médico. El examen de inglés incluye comprensión escrita, gramática y vocabulario, y comprensión oral.

¿Cuánto dura la formación en la academia?

Las academias de oficiales son cinco años, primero y segundo como cadetes, yo era dama cadete, y de tercero a quinto como alferez alumno, al acabar se consigue el despacho de teniente, y además soy ingeniera, porque hacemos Ingeniería de Organización Industrial.

¿Qué es lo que más le gusta?

Quizás con lo que estoy más contenta es con mis compañeros de promoción y de unidad, porque es un ambiente muy bueno. Todos sabemos por lo que estamos allí, hay mucho compañerismo y nos apoyamos, y también tenemos mucho apoyo de los mandos.

¿En qué consiste su trabajo?

Depende bastante de la unidad, estoy en el Centro Cartográfico y Fotográfico, donde hay dos secciones, en la de Fuerzas Aéreas estamos destinados en Getafe. En mi caso tenemos dos aeronaves Beechcraft C90, en las que estoy volando ahora, y también están las CeesnaCitation V. La diferencia entre ambas está en las misiones, la C90 se dedica básicamente a transporte vip, es con la que empezamos los que llegamos; así como a transporte de otras tripulaciones y de cargas pequeñas. La V, aparte de transporte vip, calibración y fotografía, calibra radioayudas de aeródromos, también hace fotografía de planos y terrenos, vistos desde arriba a diferentes alturas.

¿Está contenta?

Estoy muy cómoda, es un trabajo sencillo, mejor que otros que pueda haber, sobre todo para empezar. Me siento satisfecha con mi trabajo, ha sido duro, pero si luchas por lo que quieres lo acabas consiguiendo.

La presencia de las mujeres crece en todos los ámbitos, ¿en el Ejército también?

En mi promoción éramos tres de 68, en las últimas están entrando ocho o nueve, está aumentando el número de mujeres. En mi unidad solo estoy yo de piloto.

¿Cómo fue su primer vuelo?

Mi experiencia es que escuchaba ruidos raros por todas partes, estaba en tercero, el primer vuelo sola fue sorprendente. Yo estoy en Transporte, todos los aviones son politripulados y, en principio, no volvería a volar sola. Los que son de caza sí realizan vuelos solos. Es una de las razones por las que me decanté por Transporte, no me gustaba volar sola, prefería ir acompañada, da seguridad. En helicópteros sería lo mismo. Cuando acabamos cuarto elegimos especialidad: Caza, Transporte o Helicópteros. Ahora han añadido la de Drones.

¿Es mucha responsabilidad tripular un avión?

Realmente nuestra primera toma de contacto es en tercero y cuarto cuando hacemos los primeros vuelos solos, estamos acostumbrados a volar con un instructor que nos dice cómo mejorar.

Se desconoce bastante el trabajo que se realiza en el Ejército. No se conoce mucho. Yo lo conocí por mi padre, pero nunca me lo había planteado, porque no había tenido ninguna referencia. Es un trabajo de muchas horas y después hay que realizar algún vuelo fuera de horario o servicios. La aviación es una carrera en la que nunca dejas de estudiar, siempre hay reglas de circulación aérea que cambian, comunes a España e internacionales, está en constante evolución. No llegas a conocer todo sobre el avión, pero con las horas de vuelo coges experiencia y cuanto más sepas, si te llegas a encontrar en una situación de emergencia, mejor las vas a solventar y vas a volar con mucha más seguridad. ¿Pueden ir a conflictos bélicos? No participamos en conflictos bélicos. Hay otras unidades que transportan tripulaciones a zonas conflictivas o cercanas, por ejemplo a Lituania o Rumania, son vuelos nacionales y excepcionalmente alguno internacional, la mayoría son de transporte vip. En caso de un conflicto dudo que nos llamasen, pero sí podríamos actuar como apoyo a otras unidades para realizar transportes para abastecerles.