A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) nomeou a primeiros de febreiro tres mulleres académicas numerarias na súa liña de corrixir o desequilibrio de xénero no seu seo. Entre elas está María Loureiro García (A Pontenova, 1972), catedrática de Economía na Universidade de Santiago (USC), que agora mesmo centra parte do seu traballo na transición enerxética.

Como recibiu este nomeamento da RAGC?

Recibino con moita ilusión e con moita sopresa, pero tamén con responsabilidade porque no fondo é unha responsabilidade.

Segue habendo desequilibrios de xénero neste tipo de recoñecementos de ámbito científico?

Si, aínda existe unha brecha de xénero moi considerable que non debería haber. Quédanos moito que progresar nese ámbito e espero que todos xuntos o podamos facer.

Ata o de agora dirixiu seis tesis e catro foron de mulleres, segue habendo poucas mulleres nas carreiras de ciencias ou teñen menos visibilidade?

As dúas cousas. Eu teño predilección por empurrar a mulleres porque dan unha visión de minoría que axuda a comprender problemas difíciles. É certo que hai menos mulleres en postos altos e tamén teñen menos visibilidade porque a muller ten que conxugar o ámbito do traballo co social e familiar.

A muller segue levando o peso da esfera familiar.

Si, e ademais o reloxo biolóxico non está moi a favor de apoiar a academia no senso de que as persoas que se dedican ao mundo da investigación e da ciencia tardan relativamente bastante, ata os trinta e tantos ou corenta anos, en ter unha posición máis ou menos estable. Antes diso tes que tomar decisións que che van afectar á productividade cientifica e á esfera persoal e iso é unha dificultade engadida que non axuda moito.

Isto leva a que o talento feminino non estea aproveitado?

Exactamente. O talento feminino precisa apoios concretos que non está a recibir. Vese que pouco a pouco vamos camiñando na boa dirección, pero falta bastante.

Vostede sempre tivo claro que faría unha carreira de ciencias?

Non, de feito cando tiña 18 anos no instituto elexín a rama de letras mixtas e pensaba que me dedicaría ao ámbito das humanidades e da filoloxía clásica.

E pasou á economía?

Foi un cambio no último momento, debido case ao arrepentimento ao pensar que precisaría facer unha carreira con máis saídas profesionais que a Filoloxía clásica. Agora penso que foi un erro porque calquera carreira ou profesión ten saída se tes unha vocación desmedida.

Fixo o doutoramento e un máster na Universidade de Washington, que lle aportou a súa estancia nos Estados Unidos?

Aportoume a posibilidade de pensar en grande. O meu titor dicíame think big e eu penso que esa foi unha das contribucións máis grandes e xenerosas que me fixo. E despois tamén me aportou a visión de como se traballa noutros sistemas universitarios e como se trata de compaxinar o que é a profesionalidade diaria co que é a competitividade entre compañeiros. Gustoume moito a experiencia, ademais de que a formación é moi avanzada, sofisticada, moi dinámica e encarada aos problemas actuais. Aínda que nese contexto, as mulleres afrontan os mesmos problemas que aquí.

Por que se decantou polo ámbito da investigación?

Sempre me gustou, e por curiosidade. O propio medio social, ambiental e natural no que me criei e no que vivo inspiroume a facerme determinadas preguntas ás que tratei de dar resposta co tempo.

A meirande parte das súas investigacións están relacionadas con efectos dos fenómenos naturais.

Centreime moito niso, pero fago outras cousas. Agora mesmo estou traballando no impacto do cambio climático nas costas de Galicia, pero comecei a traballar dende a perspectiva da economía agraria e os recursos naturais. Outro ámbito no que estou a traballar é no da transición enerxética, por exemplo en entender cales son as accións que nas empresas e os cidadáns de a pé podemos levar a cabo e como facer para acadar, por exemplo, a neutralidade en carbono cando menos en 2050, como propón a Unión Europea.

Precisamente o ámbito da transición ecolóxica está levantando moitas ampolas na comarca cos parques eólicos e a central hidroeléctrica reversible. Falta información na sociedade para valorar estes proxectos en toda a súa dimensión?

Todas as eleccións sostibles requiren que a cidadanía sexa copartícipe delas, especialmente se falamos de grandes obras públicas que van cambiar a contorna ou o uso de determinados recursos, como pode ser un monte. Ás veces ese proceso participativo é menoscabado pola necesidade de empurrar esa solución e esas son cousas que a Administración ten que considerar no futuro. A cidadanía e os propietarios teñen que ser escoitados e teñen que definir tamén cales son as súas preferencias para que se chegue a políticas máis sostibles e máis acaídas para todos.

Como se podería facer partícipe á sociedade nestes procesos?

A propia normativa permite e anima a que a cidadanía sexa copartícipe nestes procesos, o que pasa é que ás veces as decisións tómanse tan rápido que non se fan os procesos necesarios para tartar de entender cales son os beneficiarios da mesma e cales os perxudicados, as compensacións que se deberían fixar e, sobre todo, se é de utilidade. Eu penso que a cidadanía ten que ter información e sobre todo, candoa ten, debe ter opinión. Con estas premisas seguro que se pode chegar a acordos, que son necesarios. Todo o mundo está de acordo en buscar acordos, pero neles as partes afectadas teñen que sentirse comprendidas.

Para rematar, como se pode incentivar ás mozas a que fagan carreiras de ciencias?

Animoas a que fagan carreiras, independentemente de que sexan de ciencias. Que estuden e que sexan individuos plenamente formados e capaces de tomar dec­isións autónomas e, neste senso, as carreiras de ciencias son interesantes, pero tamén as de ciencias humanas ou sociais. A ciencia faise desde todas as disciplinas do saber. E tamén lles digo que non teñan medo ás carreiras de ciencias das que dicen que son máis duras.