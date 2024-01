"Ela é o meu referente en política e de quen aprendín o que sei e a forma de traballar"

Leva desde o comezo no equipo de Mayra García e nun prazo máximo de dez días tocaralle asumir o seu legado e comezar a construír o propio. Onte puido emocionarse coas palabras da xa exalcaldesa e cun salón de plenos cheo de veciñas e veciños. Rubén García é empresario e está afincado desde hai tempo en Trabada, onde rexenta un supermercado e tamén o único bar que está funcionando neste momento no núcleo da localidade, o mesón Camiño Norte, onde ademais de bar funciona tamén como restaurante ofrecendo un servicio máis aos veciños que viron como durante un tempo quedaron sen un local público ao que poder ir xuntarse ou tomar un café.

Mayra García dirixiuse directamente a vostede para asegurar que collerá a alcaldía con gran ilusión. É así?

Si, si, desde logo. A verdade é que agradecín moito as súas palabras no pleno de despedida, desde logo teño que dicir que Mayra é a miña referente política. Foi a persoa coa que empecei a miña vida política indo da súa man e tamén de quen absorbín o coñecemento que teño da política, pero tamén esa forma de traballar que ten e como sempre mira polos veciños e veciñas de Trabada.



No seu caso resultou tamén emocionante escoitar o discurso de despedida con todo o ambiente que se vivía no pleno?

Claro, é que ademais á parte de compañeira e alcaldesa, Mayra é amiga tamén e é evidente que os dous somos persoas que temos moito carácter, pero entendémonos ben, a verdade. Coñecémonos de sempre, somos amigos xa desde que eramos pequenos. Fomos xuntos ao colexio e sendo compañeiros de partido tamén se notou sempre esa amizade que tiñamos e que, en definitiva, foi tamén a que me fixo estar dentro deste proxecto desde o principio.



Outra cuestión curiosa á que tamén se fixo referencia no discurso de Mayra García foi a presenza de gran cantidade de público no salón de sesións para despedila. Ela dixo estar encantada con iso. Sorprendeulle a vostede que fose tanta xente?

A verdade é que non, non me sorprendeu porque de feito máis aló das palabras que se dixeran ou dos halagos do momento, o que máis me fixei foi en como a miraba a xente e como lle transmitía o cariño que lle ten mesmo só coa mirada. Vendo como a miraban mentres estaba falando, iso era algo que se podía notar e eu sei que é un cariño sincero que lle ten de verdade a xente.



Iso é algo do que toma nota para cando comece vostede a desempeñar ese labor?

Desde logo. Eu vin á xente como se emocionaba e xa lle dixen tamén a ela que para min iso é o máis importante de todo, mesmo por riba do traballo que podes realizar desde a alcaldía. Notei que a xente está triste porque marcha, pero tamén está contenta porque a ven irse para un proxecto como é a candidatura do PSdeG para as eleccións autonómicas no que oxalá teña moito éxito porque o merece e porque seguro que o vai traballar moitísimo, porque é unha persoa moi traballadora, e iso sabémolo ben por todo o que traballou polos veciños de Trabada durante todos estes case nove anos.



Seguirá apoiando ao concello no futuro?

Estou totalmente convencido e a xente sábeo tamén. Podemos ter por seguro que se gañan, e eu estou convencido de que así vai ser, Trabada vai atopar un gran respaldo no seu traballo tal e como ela mesma dixo e así vai ser, porque quere seguir apoiando ao seu concello e eu sei que o seguirá facendo alá onde estea en todo o que estea na súa man.