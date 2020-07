Empieza la huelga en Alcoa con un seguimiento total, según los sindicatos

Los trabajadores de Alcoa afrontan horas decisivas para tratar de frenar el cierre de la planta que la multinacional tiene en Cervo, puesto que el periodo de consultas del Ere, que afectará a más de 500 empleados, termina este viernes día 24 de julio. Son horas decisivas en las que los sindicatos han intensificado su actividad, con reuniones este con la dirección de la empresa y con el secretario de Industria, Raúl Blanco, que se ha comprometido a presentar nueva documentación sobre el plan industrial para el futuro de la factoría.

El seguimiento de la huelga ha sido del cien por cien, de los trabajadores, según ha señalado el comité de empresa.

Decenas de trabajadores se han concentrado a las puertas de la planta de Alumina con el objetivo de que no salga de la fábrica una parte de la producción llamada lingote T, de escaso valor añadido, que, según estas mismas fuentes, de emplea para "especular".

Los trabajadores de las empresas auxiliares no pudieron empezar este lunes la huelga por un problema burocrático, pero se sumará este martes.

En el marco de las reuniones mantenidas este lunes, según fuentes sindicales, el secretario de Industria, Raúl Blanco, se ha comprometido a presentar este jueves nueva documentación sobre el plan industrial de diez años que el ministerio presentó en la mesa multilateral que se celebró el 23 de junio y que según comunicó en ese momento incluiría la entrada de socios.

Así mismo, según Zan, Blanco también se comprometió a concretar más detalles sobre las firmas interesadas en entrar en Alcoa y a comunicar este mismo jueves una fecha para reunir a la mesa multilateral, la cual el presidente del comité calificó de "necesaria" y "factible" para dar una solución a la actual situación.

En relación a este encuentro con Blanco, el sindicato CIG, a través del secretario general, Paulo Carril, ha demandado un "encuentro en presencial" con el secretario de Industria en la que el ministerio "oficialice las gestiones realizadas desde o 23 de junio para desarrollar su propuesta industrial, en la que todas las partes queden retratadas en sus posicionamientos", según informa en un comunicado el propio sindicato.

Mientras tanto, la reunión entre la firma y los sindicatos en el marco del periodo de consultas del Ere ha terminado sin acuerdo para alargar el plazo de negociación. El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha manifestado tras la celebración del encuentro, que tuvo lugar en un restaurante de Lugo, que las posturas siguen encontradas, la reunión se saldó "sin avances".

Los representantes de los trabajadores han vuelto a solicitar a la dirección de Alcoa una ampliación del periodo de consultas, debido a que con motivo de las medidas de confinamiento que afectaron a la zona de A Mariña, se interrumpieron las reuniones por 15 días. En este sentido, ha apuntado que la multinacional insiste en condicionar la negociación a la parada de las cubas. En este sentido ha indicado que la empresa está "enrocada" en este planteamiento y ha añadido que este "es un punto de inflexión que no estamos dispuestos a tocar".

En este sentido, Zan ha hecho hincapié en que "la autoridad laboral entiende que se debe ampliar el plazo" a lo que ha añadido que el comité tiene la intención de dirigirse a la Xunta a la que "exigimos que obligue a la empresa" a ampliar el periodo de negociación.

HUELGA INDEFINIDA

En cuanto a la huelga indefinida que ha empezado este lunes en la planta de Cervo, lo sindicatos confían entienden que es un modo de "intensificar la presión" sobre la firma norteamericana, de cara a que se siente a negociar o acepte la venta de la factoría de aluminio.

Con este paro, según Zan, la plantilla pretende forzar a Alcoa a negociar con Industria el plan energético del ministerio. El paro está planteado como huelga indefinida, pero se ha iniciado con la actividad asegurada e irán sumándose a ella los trabajadores, según vayan avanzando las negociaciones de esta semana.

A la huelga de los trabajadores de Alcoa, se suman en la jornada de este martes más de 20 empresas contratistas de la multinacional, que también se verán afectadas por los despidos si la multinacional cierra la fábrica de aluminio.

En principio, según el portavoz de la Plataforma de Auxiliares de Alcoa, Kike Rocha, la razón por la que las auxiliares no empiezan las huelga el mismo día que la matriz responde exclusivamente a problemas de papeleo. "Asumimos la huelga en las mismas condiciones que los trabajadores de Alcoa", apuntó.

DENUNCIAN PARO PATRONAL

Los sindicatos CIG, CC OO Y UGT presentaron han denunciado a Alcoa a Inspección de Trabajo por un presunto "paro patronal". Según explicó el portavoz de las auxiliares, Kike Rocha, "los trabajadores de las contratas acudieron con normalidad a su puesto de trabajo, pero no pudieron desempeñar sus funciones porque las multinacional se lo impidió".



Según los sindicatos, los trabajadores de las auxilliares acudieron con "normalidad a sus puestos de trabajo, ya que no estaban en huelga, pero Alcoa no les permitió el acceso al complejo para realizar sus tareas", lo que consideran "ilegal".



Desde a plataforma coordinadora de auxiliares denuncian que Alcoa está utilizando a convocatoria de huelga como "escusa para parar la produción, reducir a carga de traballo e aforrar cartos a conta do conxunto do persoal", lo que consideran una "vulneración de derechos".



A este respecto, el presidente del comité ha manifestado que los sindicatos de la matriz, estamos al lado de todos los empleados de las auxiliares" y ha lamentado que la multinacional use de "rehenes" a los trabajadores de las auxiliares.