The Times incluye Sargadelos entre las mejores cerámicas artesanas

La revista The Times Luxx, suplemento del periódico británico The Times, ha hecho mención al diseño de las creaciones de Sargadelos, dentro de un reportaje sobre cerámica artesana que trasciende su función. "Hay algo fabuloso acerca de una pieza de cerámica cuya función, ya sea como taza, plato o tetera, se ve mejorada con un esmalte decorativo para dar más placer visual", relata el texto, en el que se explica que Sargadelos elabora su cerámica en Galicia, al norte de España, desde el siglo XIX, y añade que la firma resurgió a mediados del siglo XX con una fábrica nueva y nuevos diseños.

Bajo una fotografía de un juego de café, explica que este encantador set fue diseñado a finales de los 70, está compuesto por 12 tazas pequeñas y su precio es de 340 euros.

La mención a Sargadelos ha sido realizada por el prestigioso director creativo Nick Vinson, especialista en diseño de The Times Luxx, suplemento del periódico británico The Times. Nick Vinson dirige Vinson & Co, una oficina con sede en Londres especializada en dirección creativa y entrega de proyectos a medida para la industria de bienes de lujo.

También ha contribuido a la prestigiosa revista Wallpaper durante los últimos 16 años con una columna mensual titulada The Vinson View.

Precisamente los artículos de Sargadelos se encuentran a la venta a través de la tienda online WallpaperStore.