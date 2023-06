El rincón de... Magda Álvarez: "Es un lugar tranquilo a dos minutos del ruido urbano"

"Este paseo que bordea el Landro, desde Viveiro a Portochao, es una zona muy natural a dos minutos a pie del casco histórico vivariense. Es un lugar al que va la gente pensando casi exclusivamente en andar o en hacer deporte, en un paisaje con un entorno inmejorable. Es un paseo tranquilo con el único sonido de la naturaleza". Así describe Magda Álvarez su rincón favorito en Viveiro y a ello añade que cuenta en su recorrido con mesas y bancos en diferentes zonas o un mirador de aves.

Para Magda se trata de un sitio que "invita a relajarse", pero en su caso también es el recorrido que conecta la ciudad en la que vive con Galdo, el lugar donde sus padres poseen una finca en la que pasan mucho tiempo, sobre todo en verano, así que "este recorrido está mucho más presente en mi día a día". Y estando tan presente en su vida diaria, no pueden faltar los recuerdos: "De hace años guardo momentos de estudio paseando y escuchando temas en los auriculares y, después de la pandemia, por ejemplo, el valor de pasear con seguridad, disfrutando de estar al aire libre y poder ir sin mascarilla mientras no me cruzaba con nadie".

Es un espacio natural del que se puede disfrutar a lo largo de todo el año, aunque para Magda la época durante la que más lo visita es el verano porque son las vacaciones escolares y aprovecha en dedicarle todo el tiempo que durante el curso le resta a sus paseos por las obligaciones profesionales. Magda tiene claro que el paseo del Landro es un lugar único cerca de la ciudad no solo para pasear sino también para sentarse a leer, para escuchar música o para convertirlo en punto de reunión para conversaciones en pareja, en grupo o en familia "observando y escuchando lo natural y respirando aire puro".

Además para aquellas personas que sean muy urbanitas y les dé miedo alejarse del asfalto, Magda recuerda que lo tienen a solo "dos minutos del ruido propio de una ciudad".