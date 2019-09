El Resu anuncia sus primeras bandas este jueves y System of a Down suena con fuerza

La organización del Resurrection Fest hará este jueves a las once de la mañana el primer anuncio de grupos para la próxima edición de 2020 y los más fieles seguidores creen que entre ellos estará el grupo de rock estadounidense System of a Down.

Un vídeo publicado en las redes sociales del festival da algunas pistas de este primer anuncio al verse a un joven que despliega un papel en el que hay escrito 'Into your hands I commend my spirit', frase de Chop Suey!, uno de los temas más conocidos del grupo, según se apresuraron a comentar muchos de los seguidores del Resu.

System of a Down acaba de anunciar gira por Europa y ya confirmó su presencia en tres festivales: Rock am Ring y Rock im Park en Alemania el primer fin de semana de junio y Provinssirock Festival en Finlandia el 25 de junio. La que será la décimo quinta edición del Resurrection Fest se celebrará del 1 al 4 de julio en Celeiro.