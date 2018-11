El PSdeG pide que se investigue la falta del limpieza del río en Xunqueira

El PSdeG le exige a la Xunta de Galicia que abra "una investigación" para esclarecer "las causas de las riadas en Viveiro, en las que una mujer resultó fallecida", precisamente "a la vista de las críticas de los vecinos a la actuación" del Gobierno gallego, dado que sus reiteradas "demandas de limpieza del canal" en A Xunqueira no fueron atendidas "a lo largo del tiempo" por la administración autonómica.

Según informó el PSdeG, los vecinos de la zona consideran que Augas de Galicia "no cumplió con sus deberes de forma adecuada", porque "no acometió las debidas labores de limpieza", y así se lo hicieron saber al secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, durante la vista que realizó el pasado lunes a Viveiro para "conocer lo ocurrido y transmitir sus condolencias a los afectados".

"Es necesario aclarar si hubo desatención por parte de la Xunta"

"Precisamente, a tenor de su descontento con el trabajo del gobierno gallego en el río, es necesario aclarar si hubo desatención" por parte de la Xunta en lo que se refiere a la limpieza del canal, así como analizar "qué medidas hay que tomar para evitar que se repita una situación de estas características", añade.

A ese respecto, Gonzalo Caballero calificó las declaraciones de la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez -que ayer visitó la zona afectada-, como "poco consistentes", dado que "aseguró que no había obstáculos en el río" en base a una "inspección visual realizada por los técnicos el pasado mes de septiembre".

Los socialistas subrayan que "la subida del río se produjo en cuestión de muy poco tiempo y fueron los propios vecinos los que le indicaron a Gonzalo Caballero que, además de la lluvia, otros factores influyeron en la subida repentina de caudal".

Por ello, además de explicaciones, los socialistas también exigen el "dragado del río Xunqueira" y la limpieza de la "parte superior" del cauce, porque si "se repitiesen esas abundantes lluvias, volvería a haber inundaciones". "Hay que tomar todas las medidas para que esto nunca más vuelva a suceder", añadió Gonzalo Caballero.

Con esta finalidad, la diputada socialista Patricia Otero anunció la presentación de varias iniciativas parlamentarias para reclamarle a la Xunta que elabore, antes de marzo de 2019, un plan de riesgos de inundación del río Xunqueira, con el objetivo final de que se realicen labores de regeneración y limpieza de la zona afectada.

Varias familias siguen sin poder acceder a sus casas

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, ha confirmado este jueves que aún quedan "dos o tres familias" que no han podido acceder a sus casas en Viveiro.



Rodríguez ha precisado que "aún se sigue con la limpieza en algunas casas", que permanecen afectadas por las consecuencias de la riada, y "se sigue también con la limpieza en los cauces del río Labrada", donde "todavía hay mucho ramaje y árboles".



El barrio de Xunqueira, la zona cero de la catástrofe, sigue siendo el más perjudicado, con entre "treinta y cuarenta familias afectadas", aunque a día de hoy, ha constatado, solo quedan "dos o tres familias que aún no pueden ir a sus casas".



Sobre el cruce de responsabilidades con la Xunta sobre "a quién compete" la limpieza de estos cauces, la subdelegada no ha querido entrar en "polémica" y ha apostado por "estar con las familias" y "hacer la limpieza lo más rápido posible".



En cuanto a los daños, Rodríguez ha puntualizado que se están "estudiando desde el primer momento" y ha explicado que el ayuntamiento "ha habilitado una oficina" a tal efecto. "Me imagino que en una semana estarán las primeras evaluaciones", ha apostillado, tras lo que ha avanzado que se estudia solicitar la declaración de zona catastrófica.