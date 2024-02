El pontevedrés Adrián Vila gana el campeonato de baristas profesionales de Foz

Los campeonatos de baristas del IES de Foz finalizaron este viernes con la prueba para profesionales, en la que finalmente compitieron diez procedentes de distintos puntos de Galicia y del resto de España. El ganador fue Adrián Vila Rodríguez, de la localidad pontevedresa de Tui con 801 puntos y en segundo lugar se clasificó la barista el hotel Urban de Viveiro, Florentina Gabriela Tudorache con 693. El tercer puesto fue para el alumno del IES de Foz que el jueves se alzó con el título de campeón en el certamen de escuelas, Javier Carreño, que logró 607,5 puntos

El vencedor Adrián Vila sorprendió al jurado con un bombón de frutos rojos. "A la base de café, un Colombia, le sume los frutos rojos, leche y un toque de chocolate para formar el bombón", explica sobre su cóctel, que se sumó a los expresos y capuchinos que completan la prueba que tienen que realizar en el certamen. Su primer competición como barista fue precisamente en Foz en 2020 y repitió participación el año pasado y en esta edición se alzó con el primer puesto con el que se mostraba muy contento. "Vengo de una familia vinculada a la hostelería, me formé en ello y desde 2020 me enganchó el mundo barista y ya competí en varios campeonatos". Después de formarse en Hostelería hizo prácticas en el Diverxo de Dabiz Muñoz y ahora es el gerente de Pancho 3.0 en la parroquia tudense de Randulfe.

La segunda clasificada Florentina Gabriela Tudorache, presentó un cóctel con base de infusión y kéfir que le dio la segunda plaza en su primer concurso. "Al principio estaba nerviosa, pero una vez en el escenario ya me relajé", asegura y avanza que aunque no sabe "lo que me va a deparar el futuro" le gustaría volver a competir. La barista compitió utilizando el café Costa Rica, del tostador Coffe Urban Roaster, "que la próxima semana estará a la venta a través de la página web del tostador".

Para el concurso de profesionales Javier Carreño realizó los mismos ejercicios que en el de escuelas, aunque en este caso en el cóctel incluyó un volcán para terminarlo, "que el primer día no pude hacer por falta de tiempo". "Con él queríamos representar los volcanes de la zona de Guatemala donde se cultiva el café que utilicé y la neblina que envuelve la finca", explicó el joven, que reconoce que estaba "más tranquilo, pero con más presión al enfrentarme a profesionales".