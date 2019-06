El desfile de clanes abre la Festa Castrexa de Burela

Abrazar el pasado y hacerlo con garra es el objetivo de la asociación Burela Castrexa, la entidad integrada por personas de diferentes clanes, que desde hace dos años asume las riendas de la edición de una fiesta en la que se reivindica con actos lúdicos la historia de la localidad, estos días ya engalanada para acoger a sus guerreros.

Actividades que se prolongan de manera ininterrumpida desde las diez de la noche de este viernes en que arranca el desfile de clanes, cuya participación permitirá bonificaciones para los dos actos principales del sábado: los juegos en la playa —a las once y media en O Portelo, con premios de 350, 250 y 200 para los tres clanes ganadores y el peso en cañas de Mahou del jefe del grupo que quede en primera posición— y la búsqueda del torques, que arrancará a las seis de la Praza do Concello y que dará el triunfo y 400 euros al mejor clan, que deberá superar una última prueba sorpresa, "que se me ocurriu vendo a tele", cuenta Marta Basanta, la presidenta de la organización, quien anima a la gente a participar de una cita repleta de actos, con verbenas el viernes y el sábado, pero también mercado frente a la Praza do Concello.

En este mismo espacio, el sábado se podrá disfrutar de espectáculos de guerreros con cuchillos y lucha contra romanos y concierto folk, sin olvidar la exhibición de cetrería, mañana, a las doce y las cinco en la Praza da Mariña, justo antes de los juegos para los niños "aos que mimamos porque son o futuro da festa".

DESFILE. Para empezar, cuando la noche del viernes esté a punto de caer en Burela, los doce clanes participantes este año, con cerca de 300 personas, iniciarán su particular desfile por la arteria principal de la localidad, con salida desde Vista Alegre hasta la Praza do Concello. Un recorrido que estará salpicado de color y de ruido, con los que cada uno de los grupos se esforzará por demostrar que es el más valiente y aguerrido y el que más se merece uno de los dos premios, de 200 euros cada uno, que se llevará el mejor caracterizado y el de la mejor puesta en escena.

Es un dinero que habrá que sudar, pues a los ropajes, en los que no suelen faltar las pieles, hay que sumar el visual maquillaje, las pesadas armas, los potentes complementos y los vistosos carros que acompañan a cada uno de los grupos, que hacen del desfile que abre esta noche la Festa Castrexa uno de los actos más especiales de la cita, con la que se busca recrear el pasado de la localidad.

Un salto atrás en el tiempo, al que se apuntan personas de todas las edades, desde bebés a abuelos, familias que a veces comparten clan y otras en que desfilan por separado con sus respectivas pandillas, pero siempre con una rivalidad sanísima, como se demuestra en las comidas de clanes, que este año están previstas en la Praza da Mariña. En la Praza do Concello estará este año la Pulpería Mario, un aliciente más al que se suman suculentos menús castrexos en diversos locales, a quince euros.