El mar visto desde tierra

La friolera de más de 180 años contaban las tres pregoneras de la edición de este año de las fiestas patronales de Burela, y es que a los 90 años de Gloria González Niñe, Gloria da Corneta, hay que sumar los 60 de María Jesús Alonso López y los 33 de Tara Fernández Fernández. Estas dos últimas son integrantes del colectivo local de rederas Cabo Burela, "un oficio que forma parte da historia do noso pobo e que está a piques de desaparecer", recordó Tara desde el escenario, al que las tres subieron al grito de "¡Guapas!" con Gloria lanzando besos a los asistentes, que abarrotaron el salón de actos de la casa de la cultura, lo que obligó a abrir el anfiteatro.

"Representamos tres épocas, tres xeracións e vivencias completamente diferentes, pero con algo en común: o mar, pois somos mulleres do mar" recordaron en su discurso, "cen anos de historia enriba do escenario".

Tara agradeció la invitación de la comisión "para dar el pistoletazo de saída" de unos festejos "que dende pequeniños todos agardábamos con ilusión dado que marcan o comezo da tempada estival" pero en Burela son también el inicio de la costera del bonito, "motivo do adianto da festividade", recordó la pregonera más joven, hija y nieta de marineros, casada con un armador, también hijo y nieto del gremio, "polo que na nosa casa levamos o mar nas veas e o tema de conversa de tódalas xuntanzas".

Un lugar común también en el caso de María Jesús, actual presidente de la asociación de rederas Cabo Burela, un oficio en el que se inició con 14 años, "en que deixei de estudar e miña nai dixo, ou vas coser nas redes ou vas coser na roupa e pareceume máis atractivo estar preto de mar".

Recordó que cosió para varias embarcaciones, entre ellas el Reina del Carmen, convertida actual mente en un museo flotante dedicado a la pesquería del bonito y del que Gloria es la madrina. Un círculo que se inicia y termina en el mar, donde las mujeres siempre fueron protagonistas.

Gloria, "filla dun mariñeiro e dunha peixeira" se trasladó a su infancia, pues "con dez anos xa carretaba o peixe do porto á conserveira", instalaciones de las que llegó a haber hasta tres en la localidad, "ademais dunha fábrica de gres, outra de cerámica e un lavadoiro, porque había minas de caolín de alta calidade que a través de Ecesa se exportaba a Alemania; dous aserradeiros, unha cetárea e unha boa flota pesqueira".

"Podería contarvos moitas cousas porque Deus me permitiu vivir presenciando todo o proceso do seu desenvolvemento e ser testemuña, paso a paso, da traxectoria do seu avance, que foi a pasos de xigante", relató en su discurso que concluyó con el auditorio puesto en pie dedicándole un aplauso.

La banda local se estrenó en casa

El pregón sirvió también para la presentación oficial de la banda de música de Burela, que nace en el seno de la escuela de música, "unha idea que tiñamos que apoiar", destacó el regidor burelés, Alfredo Llano, en la presentación del acto, sin dejar de saludar a Ramón Hermida, el promotor de la primera banda de la localidad.



100.000 euros

Es el presupuesto de los festejos de Burela, que este año traen a ocho orquestas, "entre as quince millores de Galicia", recordó el edil de cultura, José Díaz. Un nivel que, advierte, Burela se merece, pero que temen no poder mantener si sigue descendiendo la recaudación como advirtió la comisión. "Nos negocios recaudábase máis do 30 por cento", por lo que animó a todos "a comprar no comercio local para que eles podan aportar para as festas".



Día do Neno

La jornada de este domingo está dedicada a los más pequeños, que podrán podrán disfrutar de una jornada de ocio totalmente gratuito en los diversos hinchables y juegos que se instalarán en la Praza da Mariña desde las cuatro y media.