Espaldarazo del Igape a un proyecto vivairense de la industria 4.0

El nuevo programa de instrumentos financieros innovadores, lanzado en octubre por el Igape (el instituto gallego de promoción económica), ha dado sus "primeros frutos" con tres proyectos aprobados, según ha informado este viernes el director del ente, Juan Cividanes, en una comparecencia en la comisión parlamentaria de economía.



Según ha destacado, el Igape evalúa una docena de proyectos para que puedan acceder a estos instrumentos, cuya convocatoria está dotada de 33 millones de euros y prevé movilizar unos 60 para beneficiar a hasta 100 pequeñas y medianas empresas gallegas (pymes).



Por el momento, la Xunta aprobó tres, vinculados a la industria 4.0 y a la innovación, que movilizarán, según las cifras de Cividanes, 1,75 millones: para Hidrofersa (Viveiro, Lugo), Torus Software Solutions (promovido por la Universidade da Coruña) y Cristalería Pontevedresa (Ponte Caldelas, Pontevedra).



Según ha expuesto el alto cargo, la financiación para el primero de ellos está destinada a la adquisición de maquinaria, el segundo busca desarrollar tecnología 'big data' y el tercero pretende incorporar también maquinaria para la impresión digital en vidrio.



En su exposición, el director del Igape ha señalado que el objetivo de estos instrumentos es "corregir debilidades del mercado financiero", de modo que se puedan "compartir riesgos" con entidades financieras y con las propias empresas, al limitarse el importe total de la financiación.



CRÍTICAS OPOSICIÓN. Por su parte, los grupos de la oposición han pedido más dotación de personal en el Igape (Pancho Casal, de En Marea), han advertido de la falta de formación en el ámbito innovador (Abel Losada, del PSdeG) y han calificado de "tímidas" las actuaciones del Gobierno gallego en este contexto (Noa Presas, del BNG).

En concreto, Casal ha considerado que una intervención como la de los nuevos instrumentos financieros del Igape debería lograr "15 o 20 veces más inversión".

Losada ha avisado de que en Galicia la iniciativa privada "no se sube al carro" a la hora de invertir, y Presas ha abogado por "reformular" el Igape en un "verdadero instituto de crédito".

En su turno, la popular Sandra Vázquez ha defendido las medidas impulsadas por el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo, "contribuyendo a solucionar los problemas de financiación de muchas empresas".



"TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA". Por su parte, Cividanes, ya en la réplica, al igual que en el cierre, ha reiterado la apuesta de la Xunta por la transformación de la industria gallega hacia ámbitos como los de la robotización, la automatización, la conectividad, la logística 4.0 y el 'big data'.

En este extremo, ha lamentado que esta visión "no es compartida" por los grupos de En Marea, PSdeG y BNG. "Lamento su visión del futuro de las empresas de la industria gallega y de la competitividad de nuestras empresas", ha dicho.



En cuanto a la estructura del Igape, ha considerado que es la "adecuada", puesto que cree "más en la eficiencia y en la transformación digital para mejorar procesos y no en crear organizaciones mastodónticas, que tienen que ser sufragadas por fondos públicos".