De haber celebrado en su carrera deportiva un ascenso de categoría seguro que pueden presumir muchos deportistas y entrenadores, pero festejar dos en el mismo día y en menos de seis horas es inalcanzable para la mayoría. El hecho de que el primero fuese como jugador y el segundo como entrenador hace todavía más especial el caso del burelés Jaime Méndez, un hombre que el pasado domingo por la mañana conseguía ascender a División de Honor como uno de los futbolistas importantes de los veteranos del Burela y por la tarde lograba subir a Primera Autonómica como director de orquesta del San Ciprián.

Sin duda, fue un día ajetreado para Jaime. "A verdade é que foi un día moi aproveitado e tamén digamos que nervioso, pero acabou ben. Sobre todo polo da tarde, porque o de pola mañá era só cuestión de tempo", afirma.

11.30 horas de la mañana, campo de Os Milagros de Saavedra, en Begonte. Ahí empezaba una jornada maratoniana y muy festiva para el burelés: "Fixen noite na Coruña coa familia e saímos cedo. Paramos en Begonte, xoguei o partido, festexamos un pouco e xa tiramos para San Cibrao, porque o encontro empezaba ás cinco da tarde". Esto significa que un poco antes de las 13.30 horas estaba celebrando un ascenso y el otro alrededor de las 19.00 horas. Menos de seis horas entre ambos.

La victoria de los bureleses ante la Agrupación Deportiva de Veteranos Saavedra fue muy plácida (0-6) y Jaime tuvo incluso tiempo de abrir la cuenta de su equipo: "Foi un partido moi cómodo, ao descanso xa ganábamos 0-5".

Con esta primera alegría, coche de nuevo y viaje hasta A Veiga. Ahí la cuestión parecía que iba a tener más complicaciones, porque los vecinos del Candelaria estarían al acecho esperando el tropiezo de los azules, aunque el hecho de depender de sí mismos y de que el rival, el Muimenta, no tuviese nada en juego, parecía que ponía cuesta abajo el ascenso a Primera Autonómica de los sancibrenses.

Sin embargo, la primera mitad ofreció un poco de tensión para el conjunto preparado por Jaime Méndez y la afición de San Cibrao. El Candelaria marcaba dos tantos en el primer cuarto de hora ante el Meira y el San Ciprián era incapaz de hacerlo. Durante más de 25 minutos el ascenso se iba para Rúa.

GOL SANCIBRENSE. Solo al borde del descanso conseguía el primero de la tarde para el San Ciprián Dani López. El billete para Primera Autonómica volvía a ser azul. En la segunda Cortiñas y Joao llevaban la tranquilidad a las gradas de A Veiga y a las 18.58 horas se confirmaba el cambio de categoría. El San Ciprián volvía a Primera Autonómica y Jaime podía celebrar su segundo ascenso del día.

El técnico del cuadro sancibrense reconoce que para él fue más especial el segundo y también conllevó más dificultades. "Os veteranos sabíamos que íamos estar arriba, porque hai un bo equipo e ías vendo que eras superior aos rivais. No San Ciprián sabía que todos os equipos che competían na primeira fase, que foi moi igualada, e que polo outro lado estaba o Meira, que era o rival a bater porque contaba con xogadores de categorías superiores", expone.

Y a todo ello se unió la espectacular segunda fase del Candelaria: "Con este formato de grupos, a dificultade foi esa, que houbo que competir con todo o mundo desde o comezo e tiñas a presión de non poder fallar. Nunha liga de 34 xornadas sempre podes ter un baixón, pero aquí como o tiveras algo longo, quedabas fóra".

Jaime está especialmente feliz por el grupo de jugadores que se encontró en A Veiga. "Este sóubome moi ben porque collín un grupo de rapaces excepcional nunha situación fastidiada pola forma de non poder ascender o ano que empezou a pandemia. Quedaran a puntos iguais e non subiron por un goalaverage xeral e non por empregar o particular. Quedaran moi fastidiados e o grupo merecía este ascenso, así que estou moi contento por eles", recalca.

Todo ello a pesar de que asegura que subir no formaba parte de los objetivos iniciales: "Aínda que non era o obxectivo principal, conforme foi avanzando a temporada fomos crendo que podía darse. Digamos que nolo puxemos de obxectivo ao final da primeira fase. Vimonos aí, cuns puntos de vantaxe, oito partidos por diante e dixemos que o íamos intentar".

De momento, el burelés no ha hablado con la directiva para ver si seguirá al mando de la nave sancibrense la próxima campaña. "Non falamos nada, agora imos desfrutar da Copa Deputación e logo xa se verá", apunta.

De todos modos, Jaime señala que no cree que haya muchas variaciones en la plantilla que ha logrado el ascenso. "A política do club está moi clara, que é aproveitar o grupo de xente que había e facer algunha fichaxe de xogadores que se adapten á súa filosofía, que é a de non pagar, senón ter un moi bo trato de cara a cada futbolista. E logo creamos un xuvenil que dirixe Félix Martins e serve de apoio ao primeiro equipo e esa é a idea de futuro", manifiesta.

CLARO DOMINADOR. En cuanto al ascenso del equipo de veteranos, el Burela dominó de principio a fin la Primera Autonómica de Lugo. Los futbolistas preparados por Chano y Javier Ruiz acumulan 20 victorias, un empate y tan solo dos derrotas en una temporada en la que todavía les resta un partido por jugar. Las cifras de goles son apabullantes. 102 a favor por tan solo 15 en contra. "A verdade é que foi un dominio claro. O maior hándicap nos veteranos acostuma ser a asistencia aos partidos e creo que esa é a clave do noso equipo porque sempre vamos 17 ou 18 xogadores e hai moi bo rollo. Sempre temos bastante xente para facer os cambios e a estas idades é importante darlle osíxeno á xente porque se poden facer cambios constantemente", señala entre risas.

Jaime explica que entrenan todos los miércoles, pero reconoce que "no inverno é complicado ir sempre, logo chegan as lesións, nas que o mellor adestramento é descansar, e ademais están as xornadas de Champions, que tamén provocan ausencias", bromea.

En Corto

PRIMEA AUTONÓMICA. El Folgueiro logra una contundente victoria en A Pontenova y se aleja de la zona de descenso

El Folgueiro logró este sábado a domicilio ante el Spórting Pontenova (0-3) una victoria muy importante en su lucha por evitar el descenso a 2ª Autonómica. Aurelio adelantó a los vicedenses al borde del descanso y Oki y Joao confirmaron el triunfo visitante cuando ya se disputaban los últimos minutos en A Mina. Los pontenoveses no pudieron certificar su permanencia matemática, pero la tienen muy bien encarrilada. En cuanto al resto de equipos mariñanos, el Xove Lago recibe hoy al Guntín (Municipal de Xove, 17.15 horas) y el Alfoz al Outeiro de Rei (Municipal de Alfoz, 17.30 horas). Los xovenses se salvarán si suman un empate y los alfocenses están obligados a ganar. Mientras, el Lourenzá, ya salvado, visita al Friol (A Reigosa, 12.00 horas). Finalmente, en la fase de ascenso, el Riotorto y el Burela, sin nada ya en juego, visitan a SD Chantada (O Sangoñedo, 12.00 horas) y Taboada (A Medela, 18.00).



DUELO GALASTUR. Los filiales de Lugo y Oviedo se enfrentan en Ribadeo por la Supercopa Galastur

El Polvorín, filial del Club Deportivo Lugo, y el Real Oviedo Vetusta, segundo equipo del club ovetense, juegan un duelo en Ribadeo (Pepe Barrera, 18.00 horas) con la Supercopa Acisa Galastur en juego. Los dos equipos han sido los campeones de sus grupos de 3ª División y la próxima campaña competirán en la 2ª RFEF, la cuarta categoría del fútbol español.

Varios jugadores de peso que hace poco estaban en activo

Los futbolistas del Burela de veteranos celebran el ascenso a División de Honor en el campo de Os Milagros de Saavedra, en Begonte.AMA

Uno de los secretos de la gran marcha de los veteranos del Burela es una plantilla todavía joven y con nombres que hicieron carrera en el fútbol y el fútbol sala: "O que é o bloque son cinco ou seis xogadores que deixaron o fútbol fai pouco, como Ánxel, Julio Cayón, Simón, Félix ou eu mesmo. Hai máis xente que tamén parou hai relativamente pouco e o resto son xente veterana de Burela e arredores". El germen del equipo nació hace unos años en la liga no oficial que se disputaba entre Viveiro y el Occidente astur, siendo este el primer año que compiten de forma oficial. "É unha liga esixente porque se xoga todas as semanas", valora Jaime.

Cangas

La plantilla del Burela se reforzó con varios de los integrantes del antiguo equipo de veteranos de Cangas. "Viñeron varios de alí e integráronse no grupo moi ben", destaca. Ahora los bureleses afrontarán la División de Honor, una categoría que no les exigirá mucho más a nivel de desplazamientos, pero que desconocen cómo les afectará en el plano deportivo. "Non sabemos cal é o nivel, pero si que as viaxes non cambiarán moito. Se fan grupo único teremos que ir a Monterroso ou a Sarria en dúas ocasións, pero xa esta campaña xogamos tamén en Palas de Rei, Sarria ou Paradela", recuerda.



Sporting Pontenova

El Pontenova es el otro equipo mariñano del grupo y también lucha por el ascenso. Los pontenoveses eran segundos, pero la derrota ayer ante el Albense (3-1) los relega a la tercera plaza, que no otorga plaza en División de Honor.

Plantilla de Burela Veteranos

Pana Portero

Ramón Portero

Julián Defensa

Corte Defensa

Félix Defensa

Murias Defensa

Rober Defensa

Rouki Defensa

David Vispo Defensa

Alfonso Mediocampista

Lucas Mediocampista

Berto Mediocampista

Chisco Mediocampista

David Armesto Mediocampista

Juan Mediocampista

David Mediocampista

Pernas Mediocampista

Ramón Baltar Mediocampista

Revilla Mediocampista

Tocatoca Mediocampista

Villarejo Mediocampista

Ánxel Delantero

Chema Delantero

Juan Palmeiro Delantero

Pitero Delantero

Jaime Méndez Delantero

Chano y Javi Ruiz Entrenadores

José Luis Ratoeira Presidente