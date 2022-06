El glamur de Capri en un vermú

La nueva aventura empresarial de Domingo González –propietario en Covas (Viveiro) de Temple Cocktail Bar, Tiki Bar Bora Bora y Cervecería Vikinga Punto Galego– consiste en lanzar al mercado su propio vermú, Rosso Capri, en colaboración con un socio, Fran Ameijeiras. La bebida, que este miércoles presentó con una exhibición de dos afamados cocteleros, se elabora en una destilería de Turín y tiene ya encargos internacionales.

"Tiña inquietude por facer algo propio e sacalo ao mercado", reconoce Domingo González, con una amplia formación en coctelería y que viaja con frecuencia para codearse con los mejores. "Levo xa tres anos dándolle voltas, facendo probas en distintas destilerías, primeiro en España e despois en Italia, polas viaxes que fixen por temas de traballo de coctelería. Tiven a oportunidade de coñecer varias e decidín elaboralo en Turín", cuenta, pues tras probar diferentes fórmulas cree que "cando falas de vermú, cos italianos hai que quitarse o sombreiro".

El vermú Rosso Capri. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Destaca que se trata de "un produto de calidade, englobado no segmento premium" y que entra dentro da denominación de Vermú de Turín, que "por lei teñen que utilizar un viño 100% de orixe Piamonte e son dos vermús mellor valorados do mercado". El suyo es "un vermú moi aromático, moi herbal, elaborado con 26 botánicos, e cun final seco en boca e amargo", describe. Sus posibilidades las pudieron saborear este miércoles los asistentes a su presentación en el Temple, donde los reconocidos cocteleros Yon Pavón y Víctor Márquez elaboraron distintos cócteles para que degustasen las personas que acudieron al evento.

El hostelero encargó una tirada inicial de 2.500 botellas y continuará produciendo en función de la aceptación que tenga la propuesta en el mercado. Para empezar, la empresa Jorla S.A. lo distribuye en la zona de Viveiro y además tienen varios pedidos de otras empresas de fuera que ya lo probaron. "Fixemos algunha degustación fóra de España e temos pedidos de produto encargado para Ibiza, Italia, Francia, Alemania...", cita.

¿Y por qué Capri si es un vermú de Turín? Cuando pensó en el nombre que le iba a poner a su producto, Domingo González quiso evocar el glamur de la isla de Capri, que "é como dicir a Ibiza de España, a illa do glamur, de moda, de xente con cartos onde ves os coches de luxo, os rapaces e rapazas guapísimos... todo ese glamur do dolce far niente. Nalgunha viaxe xurdiu o de poñerlle a alusión de Capri, pois é un produto premium e de calidade e está inspirado nesa illa, aínda que se faga en Turín", expone. El Rosso –rojo en italiano– es, obviamente, por su color.

Ribadeo

El vermú parece estar de moda en la comarca y desde Ribadeo la empresa Discosta-Castillo San Damián también comercializa su propia creación, Arnao, elaborada en este caso con Godello.