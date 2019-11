Daniel Irimia: el gallego que más 'mola'

Cada campaña publicitaria de Vivamos como galegos! es especial, apelando a las rutinas comunes de toda la comunidad. El protagonista del último anuncio, el focense Daniel Irimia -Chavalada como le conocen sus allegados-, afirma no haber tenido experiencia previa delante de una cámara y se muestra sorprendido por la repercusión generada.

Irimia asegura que todo se orginó gracias a su amiga Mari Palagua. Ella le consiguió trabajo tanto en verano como en invierno para sufragar los costes que supone la academia en la que prepara las oposiciones para profesor y su principal afición, el surf, del que dice practicarlo en diferentes zonas de A Mariña aunque prefire "gardar a incógnita de que praia é". Le comentó la posibilidad de hacer el cásting del anuncio y, a pesar de dudó en el momento al no tener experiencia delante de las cámaras, lo meditó en casa y al día siguiente envió un vídeo y unas fotos a la productora, definiéndose como "botado para adiante". Cuando acudió a la prueba, "pensaba que non me ían coller, pero ao día seguinte xa me escolleron", explica.

En un mes se preparó para rodar el anuncio, donde tuvo que aprender a montar a caballo

Desde ese momento comenzó la preparación. Como no sabía montar a caballo y tuvo que ir a la finca coruñesa Abrigosa a aprender. Explica que los principios básicos de la hípica le resultaron fáciles, "porque o profesor Roberto transmiteumo tan ben que me meteu o vicio dos cabalos, ademais de que axudou que non lle teño medo aos animais".

Alrededor de un mes después, llegó el momento de rodar. "Sentinme moi a gusto", asegura Irimia, añadiendo que tan solo necesitó repetir un par de tomas. "A verdade é que pensaba que o ía facer peor", dice.

Después del anuncio la repercusión no tardó en llegar. Cuenta con 800 seguidores más en la red social Instagram desde hace una semana y se muestra sorprendido del apoyo recibido por parte "de xente que non coñezo". Además, el focense cuenta que ya hay "propostas" para llevar a cabo otros proyectos, aunque afirma que no hay nada concretado aún. Todo ello después del anuncio donde muestra que ser gallego mola.