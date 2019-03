El erizo se viste de fiesta

Un año más San Cibrao exaltará el erizo el día 16 con una Festa do Ourizo repleta de actividades dedicadas al sabroso equinodermo. La cita fue presentada por el alcalde, Alfonso Villares, y la edil de turismo, Mali Méndez, junto a representantes de la hostelería local.

"A Festa do Ourizo é a día de hoxe unha referencia no calendario gastronómico galego o que é un orgullo tamén para nós, como equipo de goberno, que traballamos para tentar exalzar as cualidades positivas deste produto, pero tamén do pobo e de todo o noso municipio que ten moitos atractivos naturais e paisaxísticos que queremos compartir tamén con todas as persoas que nos visiten na festa", aseguró el alcalde en la presentación.

Además de las degustaciones que se llevarán a cabo en los locales de hostelería -que también participan en un concurso gastronómico con sus propuestas- y en la carpa de la Praza dos Campos, donde se servirá cocido y en paté, los asistentes cuentan con un completo programa de actividades. Así, a partir de las doce del mediodía está previsto un showcooking de la mano de cuatro chefs que cocinarán en vivo sorprendentes e innovadoras recetas elaboradas a base de erizo. Se trata de Manicha Bermúdez del restaurante Rotilio de Sanxenxo, Jorge Gago de A Maceta de Santiago, Miguel Roquiño de A do Borlo en Caldas de Reis y Toñi Vicente, que en la actualidad trabaja en la redacción de un libro sobre su trayectoria. Al finalizar la demostración, el público podrá probar las recetas elaboradas.

Estos cocineros también coordinarán el masterchef infantil previsto a partir de las seis de la tarde. Y durante todo el día no faltará la animación musical de la mano de A Rebolaxe, Airiños do Xunco, Perkusiona, Os Charangos y Los Támega. Además, a las dos de la tarde habrá sesión vermú con la orquesta Suavecito, que repetirá por la noche acompañada de Costa Dorada.

En esta edición también estará presente la firma de conservas artesanales Ares, que ofrecerá a los visitantes una degustación de su paté de erizo.