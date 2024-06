El Burela FSF se juega la Liga en casa con el Futsi

La temporada 2023-24 de fútbol sala femenino echa este miércoles el cierre con el partido que decidirá el título de Liga. A las 20.30 horas se ven las caras en el pabellón Vista Alegre el Pescados Rubén Burela FSF, actual campeón, y el Futsi Atlético en el partido conocido como el gran clásico. Teledeporte y la TvG retransmitirán el duelo.

Las Guerreiras llegan al duelo decisivo tras recuperar el factor cancha con un triunfo por 2-4 en Navalcarnero. Antes, habían cedido el primer punto en casa al empatar, (3-3) en el tiempo reglamentario y caer en los penaltis.

Tanto el técnico como las jugadoras saben que el triunfo en tierras madrileñas les devuelve el papel de favoritas con el que comenzaron la eliminatoria, pero hasta ahora ninguno de los dos equipos ha podido ganar en casa, algo que sí hicieron las burelesas en la semifinal ante el Poio, al que ganaron los dos partidos en el Vista Alegre.

Las referencias favorecen a las Guerreiras

Las referencias entre ambas escuadras también favorecen al equipo de Julio Delgado, que se impuso en Burela y Navalcarnero en la Liga y también lo hizo en las semifinales de la Supercopa y en el partido del sábado pasado. El Futsi, por su parte, batió a las mariñanas en los cuartos de final de la Copa de la Reina y se llevó el primer punto del play off hace diez días.

El técnico burelés confía en aprovechar la inercia tras el triunfo cosechado en La Estación, donde su equipo demostró que siempre es capaz de dar su mejor versión en los momentos de máxima dificultad. "Venimos de hacer un partido muy completo, el equipo estuvo muy serio y llegó muy entero a los últimos minutos. Es verdad que por el 2-4 parece que ganamos con cierta solvencia, pero hubo que trabajar muchísimo para poder llegar a ese resultado, los dos equipos acabamos agotados por la intensidad y porque las jugadoras lo dieron todo sobre la pista".

Pese a que cada equipo ganó fuera, Julio valora jugar en el Vista Alegre. "Es verdad que hasta ahora el factor cancha no ha sido determinante porque los dos hemos ganado fuera, pero yo me alegro muchísimo de jugar en casa. El Vista Alegre suele ser una fortaleza para nosotros y esperamos que siga siéndolo", señala el preparador burelés, que tiene claro que no va a cambiar demasiado respecto a lo que le va a pedir a su equipo. "Yo creo que hemos hecho dos partidos muy buenos, en casa en el primero de la eliminatoria también jugamos a buen nivel, pero es verdad que deberíamos mejorar algunos detalles, sobre todo en la finalización".

Agradecimiento a la afición

Delgado también aprovechó para agradecer a la afición que se desplazara a Madrid en gran número. Es un orgullo pertenecer a este club y disfrutar de esta gente. Estoy convencido de que este miércoles reventarán Vista Alegre, las jugadoras saben lo que tienen y una de las razones por las que lo dan todo es porque se lo deben a esta afición".

El técnico tiene claro lo que hay en juego en el partido de este miércoles. "Llevamos once meses trabajando para poder ganar este título, que es el más importante", asegura el técnico, que, no obstante añade que "la temporada ha sido espectacular, pase lo que pase, el equipo ha estado peleando por todos los títulos y aquí está una vez más en el que cierra el campeonato y la temporada, estoy más que orgulloso", dijo.