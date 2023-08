La escasez de agua encharca la vida política en Ribadeo

La utilización del agua de la traída en algunos municipios que están teniendo problemas de abastecimiento acabó por llegar al debate político, por el momento en Ribadeo. El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego expuso en la última sesión plenaria celebrada por la corporación que en el municipio hay vecinos y empresarios que están preocupados por la circunstancia de que el agua escasee en un plazo corto de tiempo y esto afecte a su actividad. Por eso critican el modelo que está eligiendo el PP de baldeo continuo de calles y riegos de espacios que creen que el Ayuntamiento se debería ahorrar. Pero los populares se niegan en redondo a aceptar esa crítica y su concejala Elena Sierra ya les avanzó que, al menos por el momento, van a continuar con su actual política de baldeo de calles y riegos tal y como la tienen diseñada.

Pero el Bloque avisa de que pese a las lluvias de días pasados todas las previsiones existentes al respecto de lo que pueda llover en lo que queda de agosto, septiembre e incluso octubre no son optimistas y temen que se vean perjudicadas industrias, ganaderías y agricultores. Creen que esto contrasta con cómo gasta el agua el gobierno local: "Só se fai moito en apariencia", aseguran, y resaltan que les resulta curioso "que Daniel Vega pida esforzos á poboación contendo o gasto da auga e a súa concelleira, Elena Sierra, insista en que se vai seguir baldeando coa mesma intensidade que até agora". Los nacionalistas ribadenses creen que la gente debe juzgar si es imprescindible baldear ciertas zonas.

Elena Sierra defendió enérgicamente la política que están llevando a cabo tal y como ya había hecho anteriormente el alcalde, Dani Vega. Este emitió un bando prohibiendo a vecinos y empresas ciertos usos de agua que considera prescindibles.

También restringió el uso del agua a nivel municipal en algunas actividades, pero descartó de inicio hacer recortes en el baldeo. "É imprescindible", defendió entonces Vega, "porque a nosa política é ter as rúas o máis limpas posibles e agora, no verán, no caso de que non se baldeen con frecuencia, desprenden muito cheiro polo calor, e non pode ser".

El BNG también criticó el riego de campos de fútbol como el de A Vía en Ove o de A Devesa en esta época porque creen que es un desperdicio.