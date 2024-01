El ejercicio, algo más que un propósito

El comienzo de un nuevo año es aprovechado por muchos para marcarse una serie de propósitos, entre los que destaca la vuelta al gimnasio o el inicio de alguna actividad física con la mira puesta en perder los kilos acumulados durante las fiestas navideñas, o incluso desde el verano. Responsables de cuatro centros de la comarca cuentan cuáles son las actividades más demandadas o cómo afrontar el regreso al ejercicio.

Moncho Enríquez, en una sala de Hawk en Burela. JMª ÁLVEZ

Moncho Enríquez Mon (Hawk Burela): "Non hai que querer lograr o obxectivo no prazo máis curto posible"

El responsable del gimnasio Hawk asegura que en localidades pequeñas como Burela no se produce una avalancha como ocurre en ciudades grandes. Moncho Enríquez Mon indica que puede resultar más llamativo que "xente que non apareceu nunca ao mellor veña, poden ser tres ou catro, e despois están os que queren retomar o exercicio porque non volveron despois do verán. Noto que a demanda é maior en marzo, abril ou maio, noto máis a operación bikini que a operación propósitos de ano novo".

Su consejo para empezar a hacer ejercicio consiste en empezar e ir de menos a más. "Comparo o corpo cun coche, hai que saír por marchas, se saes en quinta vas acabar apagándote. Non hai que ter a autoesixencia de lograr o obxectivo no prazo máis curto posible, hai que dar un tempo de aclimatación, o corpo é sabio e vaiche ir pedindo máis guerra". Enríquez señala que el primer cambio importante que aprecian los usuarios "é empezar a sentirte ben contigo mesmo, iso xa é marabilloso. A partir de aí, a motivación é un extra, porque ganas tanto en calidade de vida no día a día, como no cambio de humor; o corpo agradece todo iso e velo a nivel estrutural".

Los usuarios permiten que les asesoren y acuden con la finalidad de ponerse en forma, pero también por cuidarse. "Entendo que nestas datas poida haber algún exceso de comida e bebida. En función do que vexamos, da idade, a dispoñibilidade horaria, pódense adaptar a unha actividade dirixida en sala ou non e xa hai quen que o ten claro", explica. "Moita xente pide pilates por problemas de costas, outros queren rutinas ou exercicios en sala para baixar de peso".

Moncho Enríquez afirma que lo habitual es que la primera semana sean constantes, pero después se produce un efecto gaseosa y se desinflan, pero "depende da predisposición, hai de todo. A xente que vén ten que ter o seu obxectivo, e en canto se sinten mellor vai ir máis rodado, porque segue crecendo a motivación e van a máis. Hai xente que logra enganchar para unha boa temporada". De hecho, en este centro burelés hay clientes que acuden durante todo el año y llevan más de 20 años, tanto en sala como en actividades.

La presencia de hombres y mujeres es similar. La mayoría de los que se apuntan ahora están entre los 25 y los 30 años, o entre los 45 y los 50, aunque tienen usuarios de 25 a 65 en las clases. "Cada vez empeza xente máis nova, aínda que non nestas datas, senón que veñen en vacacións e pontes, aínda que sexan días soltos, vexo que hai interese por coidarse dende máis novos", apunta.

Susana López, de Surya Yoga, en Foz. ÁLVEZ

Susana López Otero (Surya Yoga Foz): "La gente que se apunta como un propósito es menos constante"

En Surya Yoga Foz constatan mayor demanda por sumarse a sus actividades a principios de año y empiezan a preguntar después de Reyes. "En mi actividad siempre hay más mujeres que hombres, porque es un centro de yoga, donde también impartimos pilates y este año he empezado con abdominales sin riesgo, anatomía para el movimiento. Es una actividad nueva, que como no se conoce mucho avisé a los alumnos, que ya se fueron anotando para cuando empiecen las clases en febrero", precisa Susana López Otero, la responsable, a quien le preguntan por la diferencia entre yoga y pilates, así como por la conveniencia de anotarse a una disciplina o a la otra, dado que "muchas veces se lo aconsejan los médicos. La mayoría preguntan, pero algunos vienen ya para apuntarse".

La constancia falla más entre los jóvenes a la hora de mantener la actividad. "Hay gente que viene un mes y no vuelve más, otra se mantiene. Cuando cumples años ves que te sienta bien hacer ejercicio, notas que estás más ágil, pero cuando eres más joven no te das cuenta. Por eso pasa mucho que en esta época la gente se apunta un mes y se da de baja. Quizás la gente que se apunta como un propósito de año nuevo es menos constante que los demás", considera. En todo caso, asegura que "los que pueden venir suelen ser bastante constantes, como son grupos reducidos, tiran unos de otros", considera.

su centro tiene clases en horarios fijos de mañana y tarde, pero se pueden anotar para acudir unos días concretos o bien comprar bonos de cinco días o clases e ir descontándolos a medida que las consumen. Estos dan cierta flexibilidad, sobre todo a quienes trabajan a turnos variables, lo que les permite cambiar de día. "Las enfermeras se llevan la palma en esto, porque les cambian el horario de un día para otro, pero por lo general, la gente suele venir el mismo día, porque prefiere algo constante".

Fernando Ríos Rego, de Origen, en un entrenamietno en Ribadeo. ÁLVEZ

Fernando Ríos Rego (Origen Ribadeo): "Hay que ver el ejercicio como un hábito de vida saludable, interiorizarlo"

El gerente del gimnasio Origen de Ribadeo, Fernando Ríos Rego, explica que estos centros suelen tener tres temporadas altas: enero, antes del verano y después de la campaña estival. "Después de las fiestas noto que la gente pregunta por tarifas y horarios o se apunta". También constata que la mayoría son principiantes, el 90% sin experiencia, que "se dejan guiar por las modas, los deseos de año nuevo o la publicidad; no suelen ser gente experta, ya que esa está apuntada durante todo el año".

El instructor indica que este año y este mes nota que "tres de cada cuatro que preguntan o se apuntan son mujeres, más de la mitad. Me chocó porque tengo más socios masculinos". El perfil de persona que acude en estas fechas a su gimnasio es el de "una mujer de mediana edad con problemas de posmenopausia, falta de calcio en los huesos o fibromialgia que necesita un fortalecimiento general".

La mayor parte de estas clientas son principiantes y solicitan asesoramiento personalizado, "quieren que les hagas un seguimiento continuado, porque necesitan aprender a tener una técnica correcta, la postura o mover pesos. También nos piden consejos de alimentación, porque todo va de la mano".

Ríos señala que la mitad suelen mantener la motivación de año nuevo. "En el peor de los casos se quedan dos o tres semanas, otras dos o tres meses y el resto sigue al ver que el ejercicio es la mejor terapia, algo que hoy puede decirles cualquier profesional de la medicina y al ver que les ayuda, lo mantienen en el tiempo".

Su consejo es "ver el deporte y el ejercicio como un hábito de vida saludable, hay que interiorizarlo, como quien hace la compra y otras tareas, porque al final es bueno para absolutamente todo, también para los problemas mentales, es un tiempo en que te conoces a ti, que te hace sudar, generar endorfinas, proteger los tendones o los huesos, y previene problemas cardiovasculares. Es bueno para casi cualquier patología", dice.

Para empezar desde cero recomienda hacerlo "poco a poco sin obsesionarse ni buscar cortoplacismos. Hay que verlo como un hábito a largo plazo y practicarlo dos o tres días a la semana como ejercicio de mantenimiento que te puede ayudar en tu vida diaria. Si cada vez te gusta más, no tiene límite, porque el sobreentrenamiento no existe".

Fernando Ríos recalca que está "muy vinculado con la alimentación. La gente busca resultados físicos, aparte de sentirte bien, aunque muchos fallan por desconocimiento o porque cocinar supone un sacrificio, un tiempo o un hábito. Es necesario adquirir y mantener unos hábitos saludables en la alimentación. Incluso en periodos de lesión es más importante comer bien, que parar de hacer ejercicio. Por eso les asesoramos para adquirir unos hábitos saludables en las comidas, aunque no somos un centro nutricionista".

Miguel Seijo en Viveiro. JM PALEO

Miguel Seijo (Fitnes Center Viveiro): "El ejercicio ayuda a mejorar la salud y el estado mental"

El gerente del Miguel Seijo Fitness Center tiene claro que este es el momento del año en que más gente se propone acudir el gimnasio, igual que en los meses previos a las fiestas "se echa a perder más, mientras que en enero vienen a fuego. Todos los que acuden es por mantenimiento, pesas, por lo básico. Todos sabemos lo que hemos hecho y a las calladas sabemos qué hacer para estar como antes. Por eso demandan todas las actividades capaces de quemar calorías, para sudar y moverse, todas estarán a tope", destaca.

Seijo considera que "el gimnasio está muy de moda, la gente antes tenía algún reparo, pero ahora es al contrario". También comenta que desde hace un par de años "hubo un cambio brutal, se ha notado en que la gente es constante casi todo el año, antes venían de enero a julio o agosto, después había una caída, pero ahora la gente se cuida más y eso se nota. Mucha culpa de ello la tienen los influencers que motivan a entrenar y estar en forma". El gerente de este centro subraya que todo el mundo quiere resultados: "Estar guapo, sexy, tener los niveles de sangre en regla... El ejercicio ayuda a mejorar la salud y el estado mental, a sentirse mejor, dormir mejor y tener menos estrés", enumera.

El también deportista señala que de lunes a viernes tienen mucha afluencia. "Hay gente que no necesita motivación, mientras que a otros hay que llevarlos de la mano; nosotros cubrimos todos los servicios, desde las rutinas hasta el entrenamiento personal. El que se cuida viene todos los días que puede y todo el año, eso antes lo hacíamos cuatro".

Seijo destaca el caso de un hombre de 91 años, que llegó con bastón y ahora anda sin él. "Hace una hora de gimnasia y nos inspira a nosotros. Si la gente mayor supiera que haciendo ejercicio está mejor vendrían más, ahora están empezando a recetarlo los médicos", comenta. Añade que en este mundo se pueden dar miles de consejos, pero "el mejor es moverse, buscar ayuda y tu vida cambiará".