Hacía años que el puente de O Cairo, que sirve para salvar el río Eo y unir el concejo asturiano de San Tirso de Abres con el gallego de A Pontenova, languidecía y se deterioraba sin que nadie pareciera hacer nada para evitarlo. El firme estaba visiblemente deteriorado y provocaba continuas filtraciones de agua al interior de la infraestructura y en los últimos años las barandillas o habían desaparecido o estaban muy estropeadas. Las administraciones locales de A Pontenova y San Tirso tenían en sus proyectos pendientes arreglarlo porque no se podía acreditar fielmente de quien era la infraestructura, pero el tiempo pasaba y el estado del puente era cada vez más calamitoso y ya representaba un peligro real para los usuarios.

Pero llegó José Luis Bermúdez, un ingeniero de minas jubilado que después de pasar una vida en Cataluña disfruta de su jubilación en la aldea santirseña de Trasdacorda, donde están sus raíces. Y después de ver como el puente cada vez era menos puente decidió tomar cartas en el asunto y costeó su arreglo para no dejar sin esta vía de comunicación a las aldeas del entorno, entre ellas la suya. "Hace tiempo que estaba muy mal y las administraciones lo intentaban arreglar, pero no acababa de hacerse, así que ahora queda hecho", asegura Bermúdez, que subraya que lo arregló porque "si nos quedamos sin puente, perdemos mucho", pero que no quiere ningún reconocimiento especial "porque otra gente hace otras cosas, como limpiar caminos, por ejemplo".

Estado que presentaba el puente de O Cairo. AEP

Pero este ingeniero no solo arregló el puente sino que investigó sobre su historia y llegó a la conclusión de que pertenece a Asturias, ya que la dirección de obra figura en Oviedo, y lo atribuye a uno de los puentes que el ingeniero Carlos Fernández Casado generalizó en toda España, "unos más grandes y otros más pequeños, pero fueron todos puentes iguales". "La mano de obra para construirlo fue de los vecinos de las aldeas de Trasdacorda, Prado y Matela (todas ellas asturianas, en el límite ya con Galicia)", explica, por lo que reconoce que su contribución en este caso no deja de ser una continuidad al trabajo de aquellos primeros vecinos.

Los trabajos supusieron una inversión de 25.000 euros con los que se arregló el firme con cemento armado de 20 centímetros de espesor en la parte central y de 14 en los laterales y con un perfil convexo para que el agua no quede retenida en la superficie. Las nuevas barandillas están atornilladas en la parte exterior del puente, por lo que este ganó 40 centímetros de anchura "que en algo tan pequeño se nota", explicó Bermúdez. Y las entradas al puente se hicieron abanicadas para favorecer el acceso de los vehículos.

Así, gracias a la colaboración desinteresada de este ingeniero los vecinos de las aldeas de la zona cuentan con un acceso en condiciones a la N-640 y los caminantes, cuyo número va en aumento cada año, que usan la vía verde del antiguo tren minero entre A Pontenova y Ribadeo cuentan también con un paso seguro, cómodo y adecuado para alcanzar uno de los tramos con más encanto del recorrido, que es el que partiendo de este puente se dirige hacia San Tirso de Abres, alejándose del firme de asfalto que tiene desde A Pontenova hasta este punto. Además desde aquí se puede acceder de forma sencilla a una ruta de reciente creación en A Pontenova, la del Muiñeiro Namorado, que también tiene bastante afluencia de senderistas.