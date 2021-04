Eijo pide civismo a los dueños de mascotas para tener las calles limpias en Burela

Lograr que las calles de Burela se mantengan limpias de heces de animales es uno de los objetivos de la concejalía de medio ambiente que dirige Toñi Eijo, que hace una llamada al civismo de los propietarios de mascotas para que recojan sus excrementos.

"Se ben é certo que a maioría das persoas que teñen can recollen os seus excrementos, hai uns poucos que non son tan respectuosos e que xeran unha situación negativa para todas as veciñas e os veciños", se sincera la concejala, quien reconoce "a crecente preocupación que temos debido ao aumento de feces de cans nas rúas, prazas e xardíns do noso pobo".

La edila aduce que "recoller as feces dos cans pode non resultar agradable, pero é moi importante para manter o noso pobo limpo, hixiénico e para ademais coidar do medio ambiente. Toparse con eses excrementos na rúa é moi desagradable, non só polo cheiro, senón tamén polo risco de pisalos e polo dano que provocan nos xardíns do noso pobo".

Por ello, hace un llamamiento a la responsabilidad, aunque recuerda que las personas que incumplan la obligación de recoger los excrementos de sus mascotas "poden ser sancionadas con multas que van desde os 100 aos 750 euros, sendo a Policía Local a encargada de velar polo cumprimento de dita normativa", reitera la responsable medioambiental.