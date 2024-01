"El vecino tiene que acudir al Concello con un problema y salir con una solución"

El despacho de Efigenia Maseda en el Concello de Alfoz es el escenario de esta charla donde desgrana sus sensaciones tras los primeros seis meses al frente de la corporación municipal y los proyectos que tiene en mente para este nuevo 2024.

¿Qué balance hace de sus primeros meses al frente del Concello?

Es positivo, porque he visto que se han ido cumpliendo alguno de los proyectos que tienes en mente y otros que venían de la legislatura anterior se han finalizado.

¿A qué proyectos se refiere?

Por ejemplo, las adjudicaciones del Plan Estratégico Municipal, la reactivación del mercado mediaval organizado por los vecinos, como antes, o subirnos al carro de la moda de la iluminación navideña, a pequeña escala.

¿Qué proyectos tiene en mente para 2024?

En cuanto al turismo, vamos a poner en marcha el centro de interpretación del castillo de Castrodouro con la colaboración de la Mancomunidad; dentro del propio castillo, vamos a hacer reparaciones de desperfectos que están provocando un daño sustancial a castillo y su entorno; queremos completar la cubierta de la pista de pádel y arreglar las aceras que van desde A Seara al campo de fútbol con aportaciones de la Diputación. Tenemos que mejorar Alfoz tratando de suplir las carencias por soluciones viables.

Vamos a poner en marcha el centro de interpretación del castillo de Castrodouro con la colaboración de la Mancomunidad

¿Alguno más?

Vamos a mejorar la accesibilidad de los vecinos con el asfaltado de algunos viales como es el caso de la parroquia de O Pereiro y vamos a vamos a cubrir las bajas del personal municipal a través de una bolsa de empleo y vamos a crear otros puestos ya sean temporales o definitivos.

¿Qué es lo que peor lleva?

La burocracia en todos los ámbitos, desde los que hacen los vecinos cuando acuden aquí a los que tenemos que hacer nosotros ante otras administraciones.

¿Qué tal su relación con los otros grupos políticos?

Hay buena sintonía. En el último pleno aprobamos las cinco mociones que presentamos y se ve que todos los partidos políticos quieren colaborar con el gobierno local.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido desde que llegó a la alcaldía?

La prestación de algunos servicios, porque estaban bastante mal.

¿Qué tal lleva las reuniones con los vecinos?

A mí me gusta hablar con los vecinos. Ellos vienen al Concello con un problema y tiene que salir con una solución, no agrandando más el problema. Por lo que más preguntan es por temas de servicios sociales, urbanismo y pago de impuestos.

¿Cuáles han sido los momentos más complicados que ha vivido hasta ahora como alcaldesa?

Hubo dos momentos complicados. El primero, la falta de abastecimiento de agua en agosto, en plenas fiestas patronales. El segundo, los incendios. No nos llegaron a afectar como concello, pero fue una noche tensa donde nos juntamos las administraciones, trabajadores y vecinos para luchar contra el fuego.

Hubo dos momentos complicados, el primero la falta de abastecimineto de agua en agosto y el segundo los incendios

¿Ha aumentado la compra venta de viviendas en Alfoz?

Sí. Ya hay un boom turísitico y este año tuvimos muchos visitantes en el Castillo de Castrodouro por los datos que tenemos. Y el aumento de la compra de vivienda en el último año para un concello pequeño como este es muy importante. Son gente de fuera que compra casa para rehabilitar.

¿Qué servicios cree que tienen que mejorar en el Concello de Alfoz?

Vamos a controlar el gasto de agua en verano, por el aumento de población, para que no tengamos problemas, y para ello vamos a colocar contadores de tramo. Queremos mejorar el servicio de ayuda en el hogar. Las cuatro trabajadoras municipales que prestan este servicio están a media jornada y van a pasar a jornada completa en el primer trimestre de este año.

¿Cuál ha sido el día de mayor satisfacción hasta ahora?

No es un día en concreto. Son momentos, como cuando un vecino te da las gracias por haberle solucionado un problema, o cuando nos dieron las gracias por haber organizado el mercado mediaval como antes, o por haber devuelto el espíritu navideño a Alfoz.

¿Qué tal la relación con las asociaciones locales?

Vamos a seguir colaborando de manera muy estrecha con todos los colectivos culturales y de vecinos pues ellos son lo que dinamizan la vida cultural de Alfoz.

¿Cómo lleva su familia que sea usted la alcaldesa de Alfoz?

Me dicen que cuándo voy a tener tiempo para dedicarle a otras cosas que no sea el concello. Se me hace difícil conciliar el trabajo, con la alcaldía y la familia.

Mi familia me dice que cuándo voy a tener tiempo para dedicarle a otras cosas que no sea el concello

¿Cómo desconecta de su trabajo como regidora municipal?

Mi desconexión es cuando estoy en el instituto (es profesora en el IES Perdouro de Burela). Allí soy profesora y nada más. El resto del tiempo, aunque sea sábado o domingo, no puedes desconectar de ser la alcaldesa de Alfoz.

¿Saben sus alumnos que es usted alcaldesa de Alfoz? ¿Qué le dicen cuando está con ellos?

Saben ya hace muchos años que me dedico a la política, y no porque se lo haya dicho yo, sino porque lo habrán visto en los medios o internet. Y siguieron las elecciones municipales, la campaña y los resultados, y cuando me eligieron alcaldesa me felicitaron todos y me dieron un aplauso. Todavía hoy unos me llaman por mi nombre pero otros alcaldesa, con recochineo.

¿Algún mensaje para los vecinos en estas fechas tan especiales y en el inicio de 2024?

Quiero desear felices fiestas a todos los vecinos de Alfoz y que cada uno vea cumplidos sus deseos para este año que entra 2024, empezando por el primero y más importante, la salud.