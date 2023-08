Efigenia Maseda: "Do que levo de alcaldesa de Alfoz, o peor foi o problema coa auga"

A alcaldesa de Alfoz, Efigenia Maseda (polo grupo independente VIA) é un caso moi estrano a nivel estatal porque goberna en coalición cun partido que tivo máis votos e concelleiros que a súa formación. Pero chegaron a un acordo e esa coalición vai cara adiante e polo que ela mesma di, sen sobresaltos e sen enfrontamentos. Reunións periódicas e traballo conxunto. Superado o verán, di que agora chega unha fase de estabilización de proxectos que está convencida de que ten que ser proveitosa non só para o goberno propiamente dito, tamén para a veciñanza

Que balance faría deste arranque de mandato?

Non podería dicir algo en plan: Positivo ou Negativo, pero si foi un arranque a trancas e barrancas porque aparte de poñer en funcionamento moitos servizos que se prestan no verán que agardaban a chegada do novo goberno, como puido ser a piscina municipal, as noites de campamento, o Ludiverán..., houbo que ir preparando cousas como o programa Madrugadores, que teñen que empezar xa. E, está claro, o enorme problema que tivemos coa auga.

Foi algo decisivo?

Desde logo, os problemas que tivemos coa auga obrigáronnos a cortala en ocasións polo sobreabuso, por así dicir, que se estaba facendo dela. Así que todo isto nos levou a dous meses de traballo moi axetreados. Sacamos parte deses noventa días cun periodo de negociacións cos dous partidos formantes do goberno municipal e neste tempo tivemos ademais a baixa por enfermidade do primeiro tenente de alcaldesa que conlevou asumir as súas funcións e bueno, agora retomamos o día a día tras para tratar de levar a bo fin todas as actividades e agardamos ir sacando adiante. Aínda que temos moitos proxectos iniciados para ir rematándoos e manter, digamos, o nivel do Concello.

Refírese ao traballo máis habitual dun Concello?

Sobre todo ás reunións cos veciños, que son moi habituais. Uns acuden a presentarse, outros viñeron a darnos os parabéns, outros a contar os problemas que teñen... Hai que escoitar a todo o mundo e atender a todo o mundo como dixemos.

Tivo xa algún disgusto?

O ter que cortar a agua, sen dúbida. Eran días clave, en plena festa dos choferes e o consumo da auga non deixaba de subir. Corrimos o risco de ter que descebar e iso conlevaba polo menos unha semana sen auga. Foi un gran apuro porque foi unha decisión que houbo que tomar en cuestión duns poucos minutos. Despois deses días de máximo consumo, cos depósitos a niveis baixísimos, non os dabamos recuperado durante a noite, e iso conlevaba iniciar o día sen auga dabondo. Pero tras o bando, a xente tomou conciencia de que isto si era un problema grave, e levamos quince días de mellora palpable. Pero aínda estamos empezando. Está aí setembro, onde sempre hai periodo de seca, así que hai ser cautelosos.

E podería dicir algo que lle causase unha especial satisfación?

Ser capaces en tempo récord de facer o Mercado Medieval. Algo incrible para o pouco tempo que tivemos. E por riba saíu bastante ben, co traballo da comisión, que foron os artífices reais del. Nós só apoiamos. E logo as acitividades que fomos facendo.

Como é a relación co resto de compoñentes do goberno municipal?

Son fluidas, temos fixada unha reunión mensual coa outra parte do goberno e así seguiremos.

Vostede vía o goberno desde preto pero non desde dentro. É como lle parecía?

Non, bueno... Eu tiña un punto de vista coñecedor dunha parte da vida política, pero outra que non coñecía. E digamos nalgún ámbito me estou descubrindo.

Tivo xa relación con outras administracións?

Coa Xunta, non. Tivemos xuntanzas coa Deputación para adherirnos ó programa de Modernización en Lugo no mes de xullo.

Ten xa cousas en carteira que non tiña pensadas cando empezou?

Si, hai proxectos empezados, pero si nos deu empurrón claro o tema da auga. Iso é algo que vimos que temos que solucionar porque a poboación de Alfoz vai en alza no verán así que máis cedo do que eu cría temos que facer algo para que isto non se volva producir.

E algo que non vai poder facer?

Non, a verdade é que de momento non.