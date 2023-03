EE UU descarta identificar el origen de las grabaciones de A Maruxaina subidas a la red

La petición realizada por el juzgado de Viveiro a Estados Unidos para identificar desde donde fueron subidos a webs de contenido pornográfico los vídeos grabados en la fiesta de A Maruxaina, en los que se ve a mujeres orinando en la calle, ha sido rechazada. En concreto, las autoridades estadounidenses han contestado a los juzgados gallegos que no es posible identificar las direcciones IP de los ordenadores desde donde fueron subidas a la red estas grabaciones ni, por tanto, sus usuarios.

El juzgado de Viveiro, que investiga los hechos, había enviado una comisión rogatoria a Estados Unidos para solicitar que se identificasen las IP de los ordenadores desde los que se subieron a diferentes webs de contenido pornográfico los vídeos, grabados durante las fiestas de A Maruxaina, en Cervo, en 2019.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses han respondido de forma negativa, alegando que los servidores de esas web no están alojados en Estados Unidos o no tienen obligación de almacenar esos datos, por lo que no pueden obtenerse ni trasladarse.

El último paso en la investigación de los vídeos de A Maruxaina concluyó este pasado mes de febrero, cuando el juzgado de Viveiro finalizó la toma de declaración del más de un centenar de mujeres víctimas de estos hechos.

La investigación por las grabaciones realizadas a mujeres orinando en la vía pública en A Maruxaina, luego colgadas en páginas web de contenido pornográfico, fue archivada en un primer momento. Sin embargo, en virtud de los recursos de las partes, la Audiencia Provincial de Lugo obligó a reabrirla. Uno de los puntos esenciales pasa por la identificación de las personas que grabaron y subieron esos vídeos a la red.