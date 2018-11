Educación ultima el cambio de canalones y bajantes en el colegio Virxe do Carme de Burela

La delegación territorial de la Xunta en Lugo confirma que se están ultimando las obras urgentes previstas en el colegio Virxe do Carme de Burela para paliar las humedades que sufre el centro y que consisten en la substitución de los canalones y las bajantes, lo que incluye también reformas en la cubierta. «As previsións que se manexan é que poidan estar rematados todos os traballos esta semana, a máis tardar na próxima, malia que a data final depende de factores como as boas condicións climatolóxicas, xa que o selado dos canalóns e das baixantes debe facerse en ausencia de precipitacións para garantir que queden en perfecto estado de uso e asegurar tamén a súa resistencia no tempo», detallan.

Este mismo miércoles una empresa especializada en la manipulación de materias con fibrocemento se encargará de realizar los remates en varias columnas que tienen este material, puesto que algunas de ellas necesitan ser parcialmente recortadas para adaptarlas a las características que tienen las nuevas bajantes. En este sentido, precisan que los trabajos en las columnas se limitan a aquellos puntos imprescindibles para el paso de las nuevas bajantes, «xa que logo a obra de ampliación integral prevé actuar sobre a totalidade das columnas e mellorar por completo a fachada, coa colocación dun illamento térmico exterior empregado como revestimento».

Otra de las actuaciones que hubo que acometer de urgencia en los últimos días en el centro vino obligada por la presencia de una polilla en el mobiliario de varias aulas, que picó a cuatro profesores provocándoles reacciones cutáneas. Según detallaron desde la subdelegación, se acordó con la empresa contratada por el Concello una limpieza general en las instalaciones y el mobiliario afectado. «Neste momento o novo mobiliario xa está encargado, pendente da recepción no centro», aseguran, «unha vez que se dispoña del na súa totalidade, farase unha selección para determinar cales dos antigos mobles precisan ser sustituidos». Una vez colocados los nuevos muebles, y tal y como ya avanzara el delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, a mediados de la semana pasada, se llevará a cabo una limpieza integral, a cargo de la empresa contratada por el Concello, que empleará un producto desinfectante con carácter preventivo para evitar la presencia de la polilla.