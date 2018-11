Educación espera por informes técnicos para actuar en el Virxe do Carme

BURELA. La delegación territorial de la Xunta en Lugo confirmó el miércoles que desde la Consellería de Educación están a la espera de los informes de la oficina técnica para planificar los trabajos de mejora que se llevarán a cabo en centros escolares durante las vacaciones de Navidad. Será a mediados de este mes cuando se publiquen las obras que se ejecutarán en función de su prioridad y será en ese momento cuando se sepa si en esas actuaciones prioritarias figuran trabajos en el colegio Virxe do Carme de Burela. De todas formas, desde la delegación territorial se recuerda que ya se llevaron a cabo actuaciones en el centro.

El edificio del Virxe do Carme es antiguo y sufre los problemas estructurales derivados de esa antigüedad, aunque las humedades son los más acuciantes. El último problema se detectó el pasado mes de septiembre en el edificio que alberga a los alumnos de infantil, donde empezó a haber goteras. En este sentido, los padres muestran su preocupación por el hecho de que niños tan pequeños tengan que estar cambiando de clase o conviviendo con tinas, «porque pásano mal», reconocen.

En este sentido, la directora del centro, Pepa Fernández Amor, explicó que cuando se detectó el problema ya se empezó a actuar y el Concello se encargó de impermeabilizar la terraza, «pero o problema xurdíu por outro lado». «Agora estanse arranxando os canalóns para solucionalo e as dúas clases afectadas non se están utilizando», aseguró y subrayó que «as condicións do edificio son as que son, polo que xa estamos en contacto coa xefatura territorial de Lugo para que se faga unha reforma integral do centro». Para Fernández Amor lo más importante es actuar sobre el tejado y las filtraciones de agua para evitar las humedades, pero también es necesario cambiar ventanas, pintar o mejorar la accesibilidad, entre otros puntos.

También desde el Concello están en contacto con Educación para que se acometa la reforma del colegio. «Dende o Concello atendemos os requerimentos que nos fan dende a dirección do centro, porque entendemos que é preciso facela o antes posible, pero estamos facendo obras que supoñen unha inversión, non son só de mantemento e iso non lle corresponde ao Concello», explicó el alcalde, Alfredo Llano, que espera que desde la consellería acometan las reformas lo antes posible.