Educación confirma el inicio de curso el día 11 para los tres colegios en obras

La delegación territorial de la Xunta en Lugo confirmó que los tres colegios de la comarca donde se están llevando a cabo obras de reforma integral y mejora de la eficiencia energética —el Nº 1 de Foz, el Virxe do Carme de Burela y el Ceip de Cervo— empezarán las clases el próximo día 11, la fecha establecida para el inicio del curso del alumnado de 2º de ciclo de infantil, primaria y educación especial.

"O equipo técnico da consellería, en coordinación coas empresas adxudicatarias das obras e cos equipos directivos dos centros, deron prioridade ás obras que afectan ao interior das instalacións, aulas e espazos docentes precisamente para que estean listos de cara ao inicio do curso", explicaron desde la delegación territorial, "poden continuar algúns traballos no exterior, fundamentalmente nas fachadas dos centros, ou pequenos remates no interior das instalacións, que en ningún caso interferirían na actividade ordinaria dos colexios".

En este sentido, desde la Xunta indicaron que los equipos directivos de los centros informan a la comunidad educativa sobre el calendario, las fechas y los horarios relativos al nuevo curso, "que non está previsto que sufra ningún cambio", recalcan.

Precisamente con respecto al colegio Nº1 de Foz se pronunció el BNG en la localidad criticando la falta de previsión de la Xunta y las molestias que el retraso de las obras acarrea a la comunidad educativa, además de la falta de información que ofrece la consellería al respecto. "O claustro atopouse á volta do verán co colexio en obras e foi preciso o seu acomodo na escola de música, onde realizan as súas tarefas cunha encomiable profesionalidade e salientable incomodidade", explicaron desde el BNG y añaden que "os docentes deberon dar a cara e facer o que non fixo a consellería, informar ás familias dos cambio dos puntos habituais de información á comunidad educativa, do probable retraso do inicio das clases e das moitas dúbidas desta data e doutras como a dos periodos de adaptación do alumnado de infantil que inicia a súa andaina con 3 anos".