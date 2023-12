Eduardo Iglesias: "El colegio ha cambiado mucho en medio siglo, es otro mundo"

El domingo es el gran día. En el Ceip Juan Rey de Lourenzá celebran el cincuenta aniversario con una jornadas de puertas abiertas y una comida donde se reunirán alumnos y profesores actuales con otros que pasaron por el centro. Nos habla de todo ello el actual director, que lleva 16 años en el cargo, Eduardo Iglesias.

¿En qué van a consistir los actos para celebrar el aniversario?

En primer lugar, vamos a tener una jornada de puertas abiertas para exalumnos para que comprueben cómo ha cambiado el colegio en cincuenta años. Será de once a doce y media; verán las aulas, que son todas digitales, y muchas otras cosas.

¿Y después?

Luego ya nos trasladamos al local multiusos Ponte de Cuñas, que es de Concello, donde recibiremos a a las autoridades, maestros actuales y que pasaron por el colegio, y también alumnos. Habrá una actuación de baile de las niñas del colegio, un video y un monólogo de unos veinte minutos que hace un exalumno, Noe Recalde.

Y más tarde, comida.

Sí, los actos terminarán con una comida que será, aproximadamente sobre las 14.30 horas, que estará amenizada con úsica. Acudirán a la comida familiares del maestro que da nombre al colegio, Juan Rey.

¿Cómo ha cambiado el centro en medio siglo?

En todo, en las aulas, en su distribución, antes había encerados, ahora son pantallas digitales, es otro mundo. También cambiamos los cierres, hay un cobertizo en el patio para cuando llueve... Parece otro colegio, los exalumnos que lleven tiempo sin venir se van a sorprender.

¿Cuántos alumnos y profesores tiene en la actualidad el centro?

Tenemos este año 128 alumnos y 16 profesores, y una más que está compartida con el colegio de Mondoñedo. En el número de alumnos nos nos mantenemos más o menos entre los 120 y los 130 matriculados.

¿Cuántos niños han podido pasar por el centro en los 50 años de existencia?

Ni idea. Lo que sí te puedo decir es que tenemos 1.400 fotografías de archivo, de carné, de alumnos. Como mínimo esos.

Una de las peculiaridades del centro es la presencia de niños árabes por la migración.

Sí, tenemos un 22% de niños árabes, la mayoría marroquíes, pero hubo muchos más. Antes de la crisis de la construcción había más niños, pero ahora cerraron las canteras, también Muebles Hermida... Los marroquíes que quedan, la mayoría, trabajan en la madera o en las ganaderías.

¿Es importante su presencia para que se mantenga el número de alumnado en el colegio?

Sí, porque además, nosotros en la actualidad tenemos uno o dos hijos, pero ellos tienen cuatro o cinco, incluso algunas familias hasta siete. Todos los años entran en el colegio doce o catorce alumnos y dos o tres son marroquíes.

¿Ha bajado mucho el número de alumnos en el colegio en los últimos años?

Ha ido bajando. Primero porque antes teníamos hasta octavo de EGB, que era como 2º de la Eso en la actualidad, y ahora terminamos en sexto de Primaria. Es decir, tenemos dos cursos menos. Y luego porque la población ha bajado mucho en Lourenzá. Yo recuerdo años de tener dos aulas por curso, y ahora tenemos una de 14 o 15 alumnos.

Usted entró en el colegio en 1991, fue jefe de estudios desde 1994 y lleva como director 16 años, ¿cómo ha cambiado la educación?

Es totalmente distinta. En la actualidad necesitas la ayuda de los padres diría en un 60 o 70%. Antes, dejaban a los niños en la escuela y el maestro hacía y deshacía, incluso si el niño se portaba mal los padres te ayudaban a corregir los comportamientos negativos. Ahora no pasa nada de eso.

¿Está decepcionado?

No sé si es la palabra, pero no se incentiva el ser trabajador y constante, y al final salen para delante los que lo son, los que tienen un hábito de trabajo y de estudio. Pero si en casa no te ayudan no puedes tirar de los niños porque estás con las manos atadas.

¿Se respetaba más al profesor en el siglo pasado?

Sí, podías hacer algo más, apretarlos un poco más, y por supuesto no digo pegarles, pero había otro tipo de respeto. Y además los niños reciben más información a través de los medios de comunicación, la televisión, el teléfono...

Un pilar fundamental del colegio Juan Rey ha sido el deporte, ¿lo sigue siendo?

Sí. Aquí tenemos unas escuelas deportivas municipales que funcionan muy bien y te puedo decir que casi el 90% del alumnado hace deporte, fútbol, atletismo, fútbol sala, baloncesto, patinaje... Casi todos los niños del colegio están apuntados y eso está muy bien para una población de 2.000 habitantes.

¿Empezaron hace muchos años las escuelas deportivas?

Sí, hace mucho, yo fui uno de los fundadores. Primero fue una fundación y más tarde lo pasó a llevar el concello. Incluso vienen niños de otros ayuntamientos a practicar deporte aquí.

¿Con quién tiene ganas de reencontrarse?

Pues con nadie en especial. Sí me gustaría que viniera mi madre, que fue maestra, pero no sé si podrá. Tiene 96 años.

¿Y de alumnos?

Pues me gustaría ver a un curso que iba a séptimo de la antigua EGB. Era un curso muy bueno. Eran 28 alumnos y un alto porcentaje estudiaron, fue una promoción muy buena, yo estaba empezando, era el tutor, y fue un gran año.

¿Cuánta gente va a asistir a la comida?

Pues hemos vendido más de trescientas entradas, así que por ahí andará la cosa.