Eduardo Fraga leerá el pregón de la Festa do Chícaro de Foz el día 19

Las citas festivas del año arrancan en Foz con la Festa do Chícaro, que pregonará el próximo día 19 el exsecretario de la cofradía de pescadores, Eduardo Fraga Cociña. "Naceu en Celeiro e traballou alí na confraría e despois foi secretario no pósito do Vicedo para rematar a súa andaina profesional en Foz", explicó el concejal de mar focense, Pedro Fernández Manín, que presentó la cita junto al alcalde, Javier Castiñeira, y la diputada provincial Mayra García Bermúdez. "Fraga é un gran coñecedor dos problemas da zona e da ría de Foz e unha persoa que pode adaptar o pregón desta festa, que coñece perfectamente e que se considera a primeira festa gastronómica do ano en Galicia", añadió.

El programa festivo, con el que se espera recibir a cientos de personas, arranca ya el día 17 con una charla sobre el marisqueo y la acuicultura a cargo de Susana Novo Vázquez, Justa Ojeda Martínez y Bibiana Viñas, doctoras en Biología e investigadoras del Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo. El 19 será el día grande con la degustación de más de mil kilos de berberechos en la carpa instalada en la explanada del puerto.

Este molusco se servirá de cuatro formas distintas: a la provenzal, al vapor, con fabas de Lourenzá y en empanada. De la preparación de las tres primeras recetas se encargan los alumnos de la escuela de hostelería del IEs de Foz y las empanadas las elabora la confitería Anduriña. El precio de la ración será de 5 euros y la bebida se servirá a 1 euro. Además durante toda la jornada habrá animación musical con grupos de música tradicional, Mar Aberto y la charanga NBA. Los establecimientos de hostelería también servirán berberechos, tanto el 19 como el 20. El domingo la charanga NBA será la encargada de animar los locales.

El edil de mar focense subrayó la colaboración de la asociación Sempre Foz, "que é a encargada da maior parte da preparación", así como de la Xunta y de la Diputación provincial.

Durante su intervención en la presentación de la fiesta, Mayra García subrayó la aportación de 4.000 euros del ente provincial a esta cita gastronómica que "reunirá durante as dúas xornadas a miles de persoas e que seguro axudará a impulsar o turismo da zona e o consumo nos locais hostaleiros".