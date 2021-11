Edu tranquiliza: "Estamos empezando, aún queda mucha Liga"

Cuando uno tiene 42 años y se pone bajo los palos en una portería de fútbol sala hay que escucharle con interés. Desde la sabiduría que da la experiencia, Eduardo Saavedra Cebreiro, Edu, resta importancia a la falta de victorias y la escasez de puntos (solo uno) tras cuatro jornadas disputadas en la Primera División para el Pescados Rubén Burela FS. "Estamos empezando, aún queda mucha Liga", tranquiliza.

Tras el empate de la primera jornada ante el Zaragoza, el conjunto naranja ha encadenado tres derrotas, si bien ante rivales de entidad, como los dos finalistas de la temporada pasada, Levante y Barça, y ante el líder, el Córdoba. "No estamos preocupados, estamos acostumbrados a convivir en estas situaciones, en puestos de descenso y también fuera de ellos, y no tenemos presión ninguna", relata el cancerbero de Narón, que mantiene un gran nivel a pesar de su veteranía. "A nivel personal estoy bien, no contaba estar con 42 años bajo los palos", reconoce.

El conjunto mariñano ha tenido dos semanas para preparar el partido del sábado ante el Ribera de Navarra, tras el adelanto del encuentro frente al Levante al jugar este equipo la Champions League. "Sobre todo nos han servido estas dos semanas para recuperar a los dos lesionados, Pitero y Álex Diz, y preparar con más calma el partido ante el Ribera de Navarra", dice.

Tras tres derrotas consecutivas, el técnico, Alberto Riquer, podía cambiar algo en el sistema de juego del equipo burelés, pero Edu lo descarta. "Hemos afianzado lo que hemos venido trabajando y, sobre todo, hemos trabajado mucho para este partido, porque el Aspil es un equipo que juega con el portero muy adelantado y hemos hecho mucho énfasis en defender su ataque y saber cómo contrarrestar esas subidas", advierte.

Un encuentro que se jugará el sábado a las 18.30 en Vista Alegre ante un rival directo, "pero nosotros nos lo tomamos como cualquier otro, como una final más y más jugando en casa", dice.

Edu ve el vaso medio lleno. "Tenemos un buen equipo, estamos jugando bien, estamos defendiendo bien y quizá nos falte instinto asesino para enchufar las ocasiones que tenemos", dice.

"Quiero hacer un llamamiento a la afición ahora que puede venir más gente; que nos ayuden, ¡os necesitamos!", concluye.