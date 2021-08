Edu Saavedra renueva con el Pescados Rubén y seguirá capitaneando el equipo

El Pescados Rubén Burela FS confirmó este viernes la renovación del contrato de su capitán, Edu Saavedra, que seguirá portando el brazalete en la temporada 2021/22 en la máxima categoría del fútbol sala nacional.

El guardameta compartirá nuevamente posición con el internacional polaco Michal Kaluza, que también continúa en la plantilla, y Bruno García. El nuevo entrenador del equipo naranja, Alberto Riquer, estrenará la pretemporada el próximo lunes con diecisiete jugadores.

Edu, que ha jugado 23 años en la máxima categoría y lleva 13 en el equipo naranja, se mostró "muy feliz" por el acuerdo. "Estoy muy feliz de continuar en Primera un año más; tengo que darle las gracias a la directiva por seguir confiando en mí. Creo que soy un portero totalmente diferente al que era con 20 años; físicamente me encuentro muy bien, las lesiones me están respetando, y sigo conservando la ilusión que me hace querer ser mejor en cada entrenamiento", indicó.

En declaraciones que facilitó su club, pronosticó "una temporada difícil, como todas", con nuevo entrenador, pero con el "bloque" de la temporada pasada. "Tenemos unos cimientos sólidos para que los fichajes se puedan integrar enseguida. Será un Burela diferente; todos tendremos que adaptarnos también al fútbol sala de Riquer; tendremos que trabajar muy duro para llegar lo mejor engranados posible al inicio de competición", expuso.