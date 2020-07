Edu defenderá la meta del Pescados Rubén por decimocuarta temporada

El Pescados Rubén Burela FS seguirá contando con todo un seguro de vida en la portería tras confirmarse oficialmente la renovación del eterno capitán y meta burelés, Edu, que cumplirá su decimocurta temporada defendiendo los colores naranjas. El presidente del club, Manuel Blanco, arropó a Edu en la firma.

El naronés llegó al club en la temporada 2007-08, procedente del Celta FS, y pasó cuatro temporadas en Burela en una primera etapa. Tras un breve paso por el Oxipharma Granada, en la campaña 2011-12 regresó al Pescados Rubén donde es toda una institución tras cumplir 9 temporadas consecutivas más.

Edu había manifestado al principio de la pasada temporada que posiblemente sería la última, pero la aparición del Covid-19 le impidió poder despedirse sobre la cancha y eso es algo que Edu no estaba dispuesto a permitir. Además, el alto nivel mostrado durante la temporada, siendo titular en 16 de los 23 encuentros de la Primera División animó al jugador a estirar su carrera con 41 años ya cumplidos.

“Para mí es un privilegio seguir jugando un año más en la mejor liga y entre los mejores equipos, con mi equipo, enBurela”, confesaba Edu, feliz por poder seguir haciendo lo que le gusta y donde quiere estar. “El club está trabajando muy bien, dando continuidad al bloque y buscando esos refuerzos necesarios que nos ofrezcan poder dar un paso adelante para poder encaminar una temporada con menos apuros que la anterior”, indicó el naronés.

Edu volverá a compartir la responsabilidad de defender los palos bureleses con Mychal Kaluza, el joven prometedor internacional polaco que cumplirá su segunda temporada en Burela y del que Edu espera grandes cosas. “Creo que volveremos a tener una portería segura, Michal y no nos entendemos muy bien. Creo que la portería tiene mi experiencia y la juventud e ilusión de Michal por pcrecer en el fútbol sala español, además de su vivencia como internacional”, concluyó.