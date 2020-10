Edu no viaja con el Pescados Rubén FS por haber tenido contacto con un positivo

El portero del Pescados Rubén Burela FS Edu no viajo este jueves a la noche con la expedición mariñana a Córdoba al haber estado en contacto con una persona que dio positivo por covid-19 y que es ajena a la estructura del club naranja. A pesar de que el jugador se hizo una prueba PCR y dio negativo, no viajó por la seguridad del equipo y de la competición, según los protocolos marcados desde el servicio médico de la entidad naranja, de acuerdo a las pautas del Consejo Superior de Deportes y de la Real Federación Española de Fútbol.

El jugador ha sido sustituido en la convocatoria para el partido que les enfrentará el sábado al Córdoba Patrimonio de la Humanidad por Bruno. La portería, en este encuentro, la ocupará Kaluza, que ya disfrutó de bastantes titularidades durante la temporada pasada con el conjunto naranja. Otra de las novedades de la lista de Juanma Marrube es la presencia de Eto'o, que se perdió el último partido por lesión.