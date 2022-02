Edu apuesta por la salvación del Pescados Rubén FS pese a la delicada situación

El Pescados Rubén FS se prepara para afrontar en los próximos diez días dos encuentros aplazados que pueden marcar buena parte de su futuro en la Primera División de fútbol sala. El primer test llegará pasado mañana con el encuentro ante El Pozo, correspondiente a la decimocuarta jornada, que se disputará en el pabellón Vista Alegre a las 19.00 horas. Seis días después, el miércoles 16, los bureleses tendrán un duelo directo por la permanencia, en la cancha del Manzanares.

El encuentro ante El Pozo entraña máxima exigencia, no solo por las dificultades que está teniendo el cuadro de Burela para sacar los partidos adelante —no conoce la victoria en los 12 encuentros que lleva disputados—, sino porque el conjunto murciano se encuentra en su mejor racha de la temporada, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, y tiene la posibilidad de colocarse tercero en caso de sumar los tres puntos.

Una de las voces con más peso en el vestuario burelés es la de su capitán, Edu, que está convencido de que el primer triunfo tiene que llegar visto el nivel competitivo del equipo, que se vio ante el Magna, aunque con escasa fortuna en el resultado (2-3). "Creo que o equipo está xogando ben, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Estamos facendo máis ocasións que moitos rivais e viuse na primeira metade co Magna. É verdade que seguimos tendo unha porcentaxe de tino baixa en canto a aproveitar as ocasións, pero non queda outra que seguir traballando igual para que a sorte poida cambiar", analizó.

Edu cree que la clave para poder salir adelante es seguir remando todos juntos, equipo y afición, y —sobre todo— no bajar los brazos en ningún momento. Para ello apela a la fuerza mental del grupo. "A ninguén nos gusta estar nunha situación tan complicada, pero xa vivimos algo parecido outras veces e conseguimos saír adiante. Dentro do vestiario temos que ser moi fortes mentalmente e seguro que se a afección nos apoia nos partidos da casa, empezando polo do xoves co Pozo, imos ter aíndamáis opcións de poder salvarnos".

Para conseguir el primer triunfo, que Edu ve "fundamental para arrancar" el meta naronés insiste en el compromiso individual y colectivo de cada jugador. "Sabemos os erros que temos e traballamos duro durante a semana para non volver a cometelos", señala.

PARÓN Y SELECCIONES. Pese a la extraordinaria racha que llevaba El Pozo antes del parón, Edu considera que el momento para enfrentarse al cuadro murciano puede ser bueno, sobre todo porque muchos de sus jugadores vienen de competir en los campeonatos de selecciones de Europa y América, por lo que no pueden haber tenido la frecuencia y continuidad de entrenamientos habitual. "Evidentemente é un equipazo, tanto a nivel colectivo como individual, pero se hai un momento bo para enfrontarse ao Pozo pode ser este xoves, xa que non tiveron o mesmo tempo para preparar o encontro todos xuntos que tivemos nós", concluyó.